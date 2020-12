Os 9 melhores filmes para assistir em dezembro de 2020

Ficou perdido entre tantos lançamentos da Amazon, Netflix e Disney, mas quer encontrar os melhores filmes para assistir? Então pode ficar tranquilo, pois separamos abaixo os principais lançamentos das plataformas de streaming no mês de Dezembro de 2020.

Confira abaixo:

A Voz Suprema do Blues – Melhores filmes para assistir em Dezembro

Certamente, A Voz Suprema do Blues é o maior lançamento da semana. O filme é um dos possíveis indicados ao Oscar 2021 e conta com uma incrível atuação da atriz Viola Davis no papel de Ma Rainey, personagem principal desta obra baseada em fatos reais. Você pode até não ser um dos maiores fãs de blues, mas este é um dos melhores filmes lançados no tenebroso 2020.

Soul

A Disney/Pixar têm muita facilidade em produzir as melhores animações, afinal o know-how combinado das duas empresas é capaz de criar belos filmes sobre diferentes temas da vida humana. Soul promete ser uma das animações mais incríveis já feitas.

Seu lançamento ocorrerá só em 25 de dezembro, mas o site Rotten Tomatoes já deu a nota de 100% para o filme. No roteiro, um o professor de música Joe consegue uma oportunidade incrível de vida, no entanto acaba indo parar no pré-vida. Neste lugar fantástico, o protagonista deverá ajudar uma alma e tentar voltar à sua vida.

Mank -Melhores filmes para assistir em Dezembro

Dirigido e produzido pelo renomado David Fincher (Clube da Luta, Se7en e Zodíaco), Mank é o maior lançamento da Netflix em 2020. O enredo do filme gira em torno de Herman J. Mankiewicz, ou Mank, roteirista responsável pela criação de Cidadão Kane – um dos melhores filmes já produzidos. Embora foque na problemática figura do roteirista, o filme também oferece um vislumbre de como era a vida na alta sociedade de Hollywood entre as décadas de 1930 e 1940.

Surpreendentemente, o roteiro do filme foi escrito na década de 1990 por Jack Fincher, pai do cineasta responsável pela produção. A produção era planejada por David Fincher muito antes deste ano, mas a morte do pai e outras questões atrasaram o lançamento da Mank.

Duas por Uma

Com a carreira por um triz, uma atriz manda sua substituta para fazer a reabilitação no seu lugar. Esta frase sintetiza o divertido enredo de Duas por Uma, lançamento de comédia da semana na Netflix. O que a atriz não esperava como resultado de sua artimanha era que sua substituta se apaixonasse pelo papel.

Mulan -Melhores filmes para assistir em Dezembro

O remake de uma obra aclamada sempre é um grande desafio, mas Mulan parece entregar o esperado. O filme que estará presente na plataforma Disney Plus é um dos melhores e mais bonitos filmes lançados em 2020. Embora o roteiro tenha algumas mudanças em comparação à animação, o filme agradará os fãs da Disney e de Mulan.

Para quem não se lembra do filme original, Mulan retrata os desafios de uma mulher que precisa se passar por homem para tornar-se uma guerreira e defender seu país e, principalmente, sua família.

Era Uma Vez um Boneco de Neve

Certamente, outro lançamento mágico de Dezembro é o filme Era Uma Vez um Boneco de Neve, filme que narra a história de Olaf. O personagem queridinho dos filmes Frozen sempre roubou a cena, mas nunca teve sua história de origem contada aos telespectadores. Por isso, a Disney produziu esse filme para mostrar a criação do boneco de neve fofo em uma montanha perto de Arendelle, onde acontece a história de Frozen. É o melhor filme infantil para assistir em Dezembro.

AmarElo – Melhores filmes para assistir em Dezembro

“Com animações, entrevistas e cenas de bastidores”, AmarElo desdobra a história da cultura negra no Brasil nos últimos 100 anos. Também revela o processo de preparação de Emicida para a apresentação de seu disco mais recente no Theatro Municipal. A repercussão nas redes sociais foi de muito respeito e emoção, pois o rapper Emicida constrói uma ótima análise social em suas músicas (e neste documentário).

O Céu da Meia-Noite

A semana começa com um dos lançamentos mais aguardados do ano, O Céu da Meia-Noite. O filme marca o retorno de George Clooney aos longa-metragens – o último trabalho do ator foi o filme Jogo do Dinheiro em 2016. Na trama deste lançamento da semana na Netflix, “um cientista solitário no Ártico corre contra o tempo para impedir que um grupo de astronautas volte à Terra depois de uma catástrofe global.” Certamente, é um dos melhores filmes para assistir em Dezembro.

Tudo Bem no Natal que Vem -Melhores filmes para assistir em Dezembro

Para fechar a lista de melhores filmes para assistir em Dezembro, não poderia faltar um filme natalino. Em Tudo Bem no Natal que Vem, o personagem de Leandro Hassum odeia o Natal, mas após um acidente acaba esquecendo os outros dias do anos e sempre só “acorda” durante o dia 24 de dezembro. É uma comédia muito divertida que mostra o que realmente importa durante esta época de festividades.