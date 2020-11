Tudo sobre o filme Mank, aposta da Netflix para o Oscar 2021

Se você gosta de acompanhar os lançamentos da Netflix ou do universo cinematográfico, certamente já leu o nome do filme Mank. A nova produção da plataforma de streaming já está recebendo críticas muito favoráveis, e deve receber grandes indicações ao Oscar 2021.

O longa já teve uma estreia limitada em cinemas no dia 13 de novembro, mas chegara ao catálogo da Netflix em 4 de dezembro. Por isso, separamos as principais informações sobre o filme Mank, a aposta de David Fincher e Netflix.

Qual é o enredo de Mank?

Dirigido e produzido pelo renomado David Fincher (Clube da Luta, Se7en e Zodíaco), Mank é o maior lançamento da Netflix em 2020. O enredo do filme gira em torno de Herman J. Mankiewicz, ou Mank, roteirista responsável pela criação de Cidadão Kane – um dos melhores filmes já produzidos. Embora foque na problemática figura do roteirista, o filme também oferece um vislumbre de como era a vida na alta sociedade de Hollywood entre as décadas de 1930 e 1940.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

Surpreendentemente, o roteiro do filme foi escrito na década de 1990 por Jack Fincher, pai do cineasta responsável pela produção. A produção era planejada por David Fincher muito antes deste ano, mas a morte do pai e outras questões atrasaram o lançamento da Mank.

Aposta da Netflix para o Oscar 2021

Como resultado da pandemia, a indústria cinematográfica acabou estagnando sua agenda de grande lançamentos de 2020. Mas as empresas de streaming e drive-ins provaram sua importância e surgiram como uma alternativa forte para o cinema.

Para a Netflix, fortalecida dentro deste contexto, Mank é a sua aposta artística no setor, pois o projeto de Fincher é uma obra ambiciosa e recheada de grandes atores e com um roteiro promissor. As críticas feitas até o momento elogiam diversos itens como direção, trilha-sonora, fotografia e atuação. Portanto, considerando o bom histórico da Netflix em edições passadas do Oscar, é extremamente provável que Mank receba algumas indicações – inclusive de melhor roteiro.

Quem fez a trilha sonora?

Dificilmente a trilha sonora de Mank será ignorada pela Academia, pois ela é um grande trunfo do filme. Sua realização ficou por conta da dupla Trent Reznor e Atticuss Ross, que já trabalharam com David Fincher na música de projetos como A Rede Social, Garota Exemplar e The Girl with the Dragon Tattoo.

Para quem já ouviu o trabalho do duo de músicos da banda Nine Inch Nails, a trilha de Mank será uma enorme surpresa, pois foge completamente do estilo eletrônico realizado por eles em trabalhos anteriores. Isso ocorre graças à utilização de instrumentos da década de 1940, uma ideia surgida para adequar a sonoridade de Reznor e Ross ao período em que se passa o filme. Caso tenha curiosidade, uma prévia da trilha-sonora pode ser ouvida acima.

O elenco de Mank:

Gary Oldman como Herman J. Mankiewicz

Amanda Seyfried como Marion Davies

Charles Dance como William Randolph Hearst

Tom Burke como Orson Welles

Assista ao trailler

Sobre Cidadão Kane, filme com roteiro escrito por Mank

Além de mostrar os problemas pessoas e a persona extravagante de Herman J. Mankiewicz, o novo filme da Netflix investiga a criação do roteiro de Cidadão Kane, filme apontado como um dos maiores na história do cinema. Sua história acompanha a vida e a morte de Charles Foster Kane, um magnata da imprensa baseado na figura de William Randolph Hearst.

Lançado em 1941, o roteiro deste filme foi inovador para a época, pois estabelece uma curiosa estrutura narrativa com personagens muito ricos (nada muito difícil de ser criado, afinal Mank e Orson Welles viviam no meio de pessoas similares). Certamente, assistir Cidadão Kane é imprescindível para uma maior apreciação do novo projeto da Netflix.