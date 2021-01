Paola Carosella deixa o MasterChef; saiba o motivo

A chef Paola Carosella, de 48 anos, pediu demissão da Band nesta quarta-feira (13) e não voltará ao MasterChef Brasil em 2021. A jurada do reality show culinário de maior repercussão nas redes sociais disse a alta cúpula da emissora que vai focar em ‘negócios particulares’, o que inclui um restaurante renomado que ela já comanda em São Paulo.

Paola Carosella deixa o MasterChef Brasil

A argentina nascida em Buenos Aires esteve na Band nesta quarta-feira (13) para se despedir dos colegas que fez desde 2014, quando entrou para o elenco da emissora. Paolla destacou a oportunidade que recebeu do canal, mas enfatizou que o foco é a sua empresa.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

“Tenho muita honra de ter participado desse incrível projeto chamado MasterChef na Band. Aqui estou e estarei sempre na minha casa. Mas neste momento minha empresa precisa de meu tempo e dedicação integral. Para os meus colegas queridos, para todos os que acompanham e assistem ao MasterChef e para a direção da Band e Endemol, meu muito obrigada e minha torcida sempre”, disse.

O que a Band diz sobre a saída de Paola Carosella?

A Band emitiu uma nota à imprensa em que o presidente do Grupo Bandeirantes, Johnny Saad, elogia o trabalho desenvolvido por Carosella dentro do MasterChef Brasil e enfatizou que entende a decisão da chef em deixar a emissora e o formato, que tem nova temporada confirmada para 2021.

“Ela conseguiu com seu trabalho, talento, carisma pessoal e grande profissional que é, marcar grandes momentos na TV brasileira. Entendemos a decisão dela e as portas aqui na Band estarão sempre abertas”, disse em nota.

Quem vai substituir Paola Carosella no MasterChef?

Para 2021, a Band confirmou que Érick Jacquin e Henrique Fogaça continuam como jurados do MasterChef Brasil. Ana Paula Padrão continuará no comando da atração. Por outro lado, o canal disse ainda não ter um substituto ou substituta para a chef argentina no reality show.

Paola Carosella programa solo na Band

O pedido de demissão de Paola Carosella da Band aconteceu após o programa solo da famosa ser novamente engavetado pela emissora. Desde 2016, a Band estava elaborando uma atração para a chef apresentar na grade da emissora. Além de Paolla, Henrique Fogaça também teria um programa pra chamar de seu.

Como seria o programa de Paolla Carosella na Band?

Para o programa solo da chef argentina, a Band preparava uma série documental, em que cada episódio um alimento seria o protagonista. A chef daria dicas de como preparar o determinado alimento e mostraria o plantio, contaria diversas histórias de impacto social e econômico.