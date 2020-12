Receitas para a ceia de Ano Novo: confira dicas de ex-Masterchefs

As festas de fim de ano são ótimas para colocar o nosso Mestre-Cuca interior em ação e tentar fazer pratos diferentes do dia a dia para as comemorações. Selecionamos algumas dicas de ex-Masterchefs para você arrasar nas receitas para a sua ceia de Ano Novo.

Raul Lemos – Masterchef 2

Segundo colocado da segunda temporada do reality culinário Masterchef Brasil, Raul deu uma dica super legal no Instagram de um prato com batatas.

Telhado de batatas

Ingredientes

200g de lentilha (24h molho)

200g de cogumelo

1 batata grande

alho e cebola

caldo (de sua preferência)

tomilho e orégano

Também é preciso de uma panela que possa ir ao forno.

Modo de preparo

Descasque as batatas e corte-as bem finas Em seguida pique a cebola, o alho e os cogumelos Vá para o fogo e coloque azeite na panela que você levará ao forno Jogue então o alho, os cogumelos e em seguida a cebola, misture tudo Jogue o tomilho e o orégano e depois manteiga Em seguida coloque a lentilha crua Adicione o caldo fervendo Deixe 10 minutos no fogo e adicione o sal Por último antes de ir ao forno, coloque o telhado de batata, jogue orégano, tomilho e um pouco de azeite Coloque a panela no forno com a tampa e deixe por 10 minutos Após os 10 minutos, tire a tampa e deixa as batatas corarem

Receitas para a ceia de Ano Novo – Assista o vídeo de Raul:

Elisa Fernandes – Masterchef 1

Vencedora do primeiro Masterchef Brasil, Elisa deu uma dica de “Ceviche” diferenciado nas redes sociais. “‘Ceviche’ que eu chamo hoje em dia. Trazido da minha memória de algum sitio na roça de Cajuru agora para o litoral. Metade caipira metade caiçara”, escreveu a chef no Instagram.

Ceviche de manga

Ingredientes

Manga verde

Vinagre

Sal

Cebola roxa

Coentro

Azeite

Pimenta do reino

Modo de preparo – Receitas para a ceia de Ano Novo

Fatie a manga verde Depois deixe-a marinar no vinagre com sal Adicione a cebola roxa, o coentro, azeite, pimenta do reino e uma pimentinha Deixe marinando durante 1 hora na geladeira As quantidades da receita são todas a gosto

Michele Crispim – Masterchef 4

Selecionamos o pudim de leite ninho com geleia de morango que a Michele Crispim, vencedora da quarta temporada do reality, sugeriu no Instagram para fazer parte das receitas de sobremesa para a sua ceia de Ano Novo.

Pudim de leite ninho com geleia de morango

Ingredientes

Pudim de leite Ninho

300ml de leite quente

1 caixa de creme de leite

1 caixa de leite condensado

6 colheres de leite Ninho

2 pacotinhos de gelatina sem sabor hidratada

Geleia de morango

1 caixinha de morango

4 colheres de sopa de açúcar

1/1 xícara de água

Modo de preparo

Pudim

Misture todos os ingrediente no liquidificador

Despeje em uma forma untada, leve a geladeira e deixe até que esteja firme (pelo menos 3 horas)

Desenforme com cuidado Geleia

Lave e retire os talos do morangos

Corte em 4 pedaços e leve a uma panela com o açúcar e a água

Deixe cozinhar até obter consistência

Retire da panela, deixe esfriar e coloque no pudim já desenformado

Raquel Novais – Masterchef 3

Outra sobremesa que pode agradar e virar uma das suas receitas para a ceia de Ano Novo é a ‘Delícia de Damasco’ da Raquel, semifinalista da terceira temporada do Masterchef Brasil. “Você acaba de achar sua sobremesa de ano novo! Pensa numa sobremesa fácil, prática e absolutamente maravilhosa”, escreveu a ex-participante no Instagram.

Delícia de Damasco – Receitas para a ceia de Ano Novo

Ingredientes

Creme branco com damasco

1 lata de leite condensado 395g

1 caixinha de creme de leite 200g

1 xícara de chá de leite

1 e 1/2 xícara de chá de Damasco

1 colher de sopa de amaretto (ou essência de baunilha)

2 gemas de ovos

4 colheres de sopa de amido de milho

Ganache – Receitas para a ceia de Ano Novo

2 xícaras de chá de chocolate meio amargo em gotas ou picado

2 caixinhas de creme de leite

Finalização

6 damascos inteiros

Raspas de chocolate

Modo de preparo – Receitas para a ceia de Ano Novo

Coloque o damasco em uma panela, cubra com água e cozinhe em fogo médio até a água secar e o damasco ficar bem macio Corte em cubos ou tirinhas e reserve Em uma panela coloque o leite condensado, as gemas, o amaretto e metade do leite Na outra metade do leite, dissolva o amido e também junte à panela Cozinhe o creme em fogo médio mexendo sempre, de preferência com um batedor de arame ,quando der a primeira borbulha, desligue o fogo, acrescente o creme e leite e o damasco picado Coloque o creme em um refratário, ajustando os damascos para que eles não se concentrem no meio e leve ao freezer Enquanto isso, coloque em uma tigela de porcelana ou de vidro o chocolate, aqueça em potência alta por 30 segundos, misture. Depois por mais 30, misture. Por fim, mais 30 segundos Junte o creme de leite em temperatura ambiente e misture, coloque delicadamente sobre o creme branco de damasco. Acerte pra ficar com a superfície lisa com a espátula Finalize com raspas de chocolate e damasco Leve à geladeira por pelo menos 2 horas antes de servir

