Paola Carosella no MasterChef: relembre os melhores momentos

Paola Carosella, de 48 anos, anunciou nesta segunda-feira (13) que não será jurada do MasterChef Brasil. A decisão da chef pegou os fãs de surpresa, já que nos próximos meses a Band vai iniciar as gravações da temporada 2021 do reality show culinário de maior repercussão nas redes sociais. Apesar da saída de Paola do MasterChef, ao longo de sete temporadas a famosa protagonizou momentos memoráveis. Mas, antes de recordar a chef em ação na cozinha mais famosa do Brasil, vale a pena saber a sua história.

Carreira de Paola Carosella

Nascida em 1972 na Argentina e criada em Morón, cidade que fica a 17 km de Buenos Aires, capital do país, Paola Carosella começou a vivenciar a cozinha muito cedo. A chef que conquistou milhões de brasileiros com a sua performance no MasterChef, é de uma família de imigrantes italianos em que desde cedo trabalhavam para plantar, colhiam o próprio alimento e cozinhavam.

“A cozinha sempre foi e continua sendo o meu lugar preferido da casa, do mundo inteiro”, declarou Paolla, em uma biografia que leva o seu nome publicada na internet.

Carosella iniciou profissionalmente na cozinha em 1992, em Buenos Aires, após terminar o colegial. Com a experiência adquirida ao longo da vida, a famosa, que já trabalhou com renomados chefs como Francis Mallmann e Paul Azema, chegou a passar temporadas em Paris, na França, e na Califórnia, nos Estados Unidos, onde encarou diversas cozinhas.

No Brasil, onde segue fazendo história, Paola desembarcou em São Paulo em 2001, onde abriu o Figueira Rubaiyat em parceria com Fracis Mallmann e Berlarmino Fernandes Iglesias. Mas foi em 2003, que a estrela deu seus primeiros passos para um restaurante só seu ao inaugurar o Julia Cocina, uma homenagem a Julia Child, uma famosa autora de livros e apresentadora americana.

Com o sucesso da primeira empreitada solo, Paola abriu em 2008 o renomado Arturito, o qual já citou em diversos episódios do MasterChef. Seis anos depois, após conversas com a Band, já interessada em tê-la em seu casting, Paolla inaugurou em sociedade com Benny Goldenberg o La Guapa Empanadas Artesanais e Café.

Em setembro de 2014, Paola Carosella conseguiu projetar sua imagem para todo Brasil ao estrear na TV aberta como jurada do MasterChef. Na atração da Band, ela não mediu palavras ao julgar os pratos dos chefs amadores e protagonizou momentos marcantes que divertiram o público do sofá. Relembre os principais:

Momentos de Paola Carosella no MasterChef

Na primeira temporada do MasterChef, ainda na fase de seleção dos cozinheiros amadores, Paola chamou a atenção do público ao fazer uma observação despretensiosa do participante Mohamed. Na ocasião, enquanto se apresentava o candidato estava com as mãos para trás, o que intrigou a jurada. “Você precisar cozinhar”, alertou Paolla, deixando o então aprendiz desconcertado

Bronca pesada

Na quinta edição do reality show culinário, Paolla dividiu opiniões dos fãs ao chamar a atenção do participante Aristeu. Na ocasião, o cozinheiro errou a mão no bolo e ouviu poucas e ‘boas’ da chef. “Você pode pelo amor de Deus, fazer coisas que você saiba fazer? Isso…sabe quando uma criança faz um bolo com ovo, farinha, areia, terra a massinha? É a mesma coisa! Não tem mais desculpas! Faça uma coisa que você tem certeza que vai ficar gostosa. Não somos estúpidos”, disparou ela, na ocasião.

Barraco na cozinha

Durante uma prova do MasterChef Profissionais em que os jurados formaram grupos com os cozinheiros, Paola Carosella se irritou com João Lima. Na ocasião, a chef tentava passar instruções aos integrantes da sua equipe, quando João passou por cima da voz dela e começou a falar com outros colegas.

“Tô falando!”, exclamou a chef. “Desculpa”, tentou justificar João. “Desculpa nada! Na cozinha ou fala um, ou fala outro. O dia que você comandar um restaurante, você deixa que as pessoas que estão embaixo de você te desafie, ou você precisa ter uma ordem ou um controle?”, questionou ela. Lima então iniciou com um ‘mas’, e foi interrompido por Paolla que disparou: “Ok, perfeito. Já entendi”. Xiii!

Aula de como preparar uma massa

Além de momentos engraçados e tensos, Paola Carosella deu um show de conhecimento ao ensinar a preparar vários tipos de massas no terceiro episódio do MasterChef 7.

Devido a pandemia de Covid-19 no Brasil, a edição contou com participantes diferentes em cada episódio.