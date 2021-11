Pedro declara guerra ao Paraguai em Nos Tempos do Imperador

A Guerra do Paraguai está cada vez mais perto de acontecer em Nos Tempos do Imperador. Solano López (Roberto Birindelli) já chegou em terras brasileiras e se juntou a Tonico (Alexandre Nero) para destruir Pedro (Selton Mello). Em breve, o imperador descobrirá que o inimigo tomou um dos territórios do país e anunciará o confronto.

Como será a Guerra do Paraguai em Nos Tempos do Imperador?

Solano irá surpreender Pedro e Teresa (Letícia Sabatella) no gabinete imperial e vai ameaçar as majestades. O imperador ficará apreensivo de acontecer um conflito armado e solicitará que a Caixas (Jackson Antunes) que recue e impeça o exército brasileiro de apoiar um golpe de estado no Uruguai, mas já será tarde demais.

O personagem de Jackson Antunes vai informar que Atanasio Cruz Aguirre, presidente do Uruguai e um dos principais aliados de López, já terá sido derrubado por Venâncio Flores.

Será então que o paraguaio aproveitará que todos estão ocupados com o casamento de Leopoldina (Bruna Griphao) para invadir o Mato Grosso. Ele cospe na bandeira do Brasil e declara guerra.

Em cenas previstas para irem ao ar em 22 de novembro, segunda-feira, Pedro será informado sobre a invasão do território brasileiro. O imperador decide, então, anunciar guerra contra o Paraguai.

Tonico irá fingir que irá ajudar Pedro no combate, que convoca esforços e investimentos no exército brasileiro. O que o imperador não sabe é que o deputado está fechado com o inimigo.

Em 24 de novembro, o imperador começará uma campanha e recrutamento voluntário para o exército brasileiro – na vida real, os que se propuseram a ir para a guerra ficaram conhecidos como Voluntários da Pátria. Olu (Rogério Brito), Tonico e Nélio (João Pedro Zappa) se alistam, enquanto Guebo (Maicon Rodrigues) se recusa.

Nos Tempos do Imperador vai ao ar de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília, na Globo.