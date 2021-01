A nova série de época da Netflix está dando o que falar. Além da trama envolvente e dos personagens apaixonantes, o figurino de Bridgerton é de se inspirar.

A série conta a história da família Bridgerton, uma família aristocrata de Londres, que apresenta a sua primeira filha para a sociedade, em busca de um casamento para ela. Então, Daphe se apaixona por um Duque não quer casamento, o que complica a sua situação.

Por ser uma série de época, o figurino é muito bem escolhido, assim como toda a representação visual da série. Afinal, criar uma estética que remeta ao século XIX não é tão fácil e exige detalhes indispensáveis.

Com toda representação visual, a série Bridgerton tem conquistado espectadores por todo mundo, sendo a série mais assistida no Brasil na semana de lançamento. Por isso, o DCI selecionou os principais looks do figurino de Bridgerton e trouxe curiosidades sobre a escolha das peças.

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

O figurino de Bridgerton

Primeiramente, precisamos falar sobre a originalidade do figurino de Bridgerton. Quando falamos sobre produções de época, logo pensamos em vestidos com cores mais sóbrias, menos decote, cortes mais simples.

Mas, com a nova série da Netflix, nos surpreendemos com as cores vibrantes e alegres presentes nos vestidos e nas roupas dos personagens.

Os vestidos também representam o amadurecimento das mulheres. Antes de debutar, os tons mais claros, como azul, vestidos mais curtos e arranjos sem joias fazem parte do guarda-roupa das meninas.

Ao debutar, os vestidos ganham um ar mais sensual, com decotes. Vestidos floridos, com muitas cores vibrantes e alegres começam a fazer parte do guarda-roupa das mulheres.

Assim, percebemos a importância do visual para a sociedade na época regencial. Inclusive, em um momento da série, é quase um insulto para as jovens repetir um vestido.

Os melhores vestidos de Bridgerton

Que tal conhecer os melhores vestidos do figurino de Bridgerton? Fizemos uma seleção com os melhores looks que encantaram os espectadores na nova produção da Netflix:

Para começar, o vestido que Daphe Bridgerton usou em sua apresentação para a Rainha. Um vestido elegante e com os acessórios certos, pomposos. Percebe-se a presença de um decote que implica que Daphne já é uma mulher.

Mais um vestido impecável é o de Daphne quando ela dança com o Duque. O vestido é bem trabalhado em bordados e joias, incrível.

Os vestidos usados durante o dia são bastante floridos, com muito movimento. Assim, as cores são bem vivas, alegres e radiantes. Mesmo com muita elegância, eles conseguem passar a ideia de leveza.

Marina Thompson aposta sempre em vestidos floridos e com cores vivas como o amarelo. Assim, realçando sua beleza, ela consegue deixar o ambiente mais radiante.

Já Eloise Bridgerton ainda não debutou e os seus vestidos trazem uma pegada bem inocente. Algo mais infantil e doce. O branco é uma cor muito usada pelas meninas que ainda não se apresentou à sociedade.

Penelope Feathering foi uma personagem que conquistou espaço na série e tornou-se querida por parte dos espectadores. Os vestidos de Pen são incríveis, assim como sua personalidade, eles emanam felicidade e alegria. Muitas flores e muitas cores como rosa, amarelo e roxo tornam o guarda-roupa de Penelope muito particular.

Assim, os vestidos do figurino de Bridgerton são escolhidos de acordo com a personalidade de cada uma das mulheres, além de representar a fase na qual elas estão inseridas.

Curiosidades sobre o figurino de Bridgerton

O figurino de Bridgerton, além de incrível, traz algumas curiosidades bem interessantes. A série teve de produzir quase 7 mil figurinos para a primeira temporada.

Além disso, a série contou com mais de 283 profissionais para produção dos elegantes figurinos, incluindo chapeleiros e mais. É muita gente, não é mesmo? Além disso, os figurinos demoraram mais de 5 meses para ficarem prontos.

Assim, além de incríveis, os figurinos de Bridgerton envolveram diversos profissionais que se empenharam para entregar qualidade para os espectadores.

Não só por seu figurino, mas por toda a produção da série, Bridgerton tornou-se uma das séries mais assistidas da Netflix e promete fazer ainda mais sucesso.

Por isso, assistir a essa série é se encantar com uma direção impecável de Shonda Rhimes, cenários incríveis, ótimas atuações e figurinos perfeitos. Então, vale muito a pena para quem gosta de produções de época, a la Jane Austen.