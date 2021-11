Pilar e Samuel reatam noivado em Nos Tempos do Imperador

A chantagem que Zayla (Heslaine Vieira) está fazendo com Pilar (Gabriela Medvedovski) em Nos Tempos do Imperador vai chegar ao fim. Nos próximos capítulos, a antagonista será desmascarada pela própria mãe, Cândida (Dani Ornellas), e o caminho estará livre para que a médica e Samuel (Michel Gomes) reatem o relacionamento.

O que vai acontecer com Samuel e Pilar em Nos Tempos do Imperador?

Em cenas previstas para irem ao ar na próxima segunda-feira (15), Pilar ficará desconfiada de seu novo namorado ao flagrar Diego (Mouhamed Harfouch) conversando com Tonico (Alexandre Nero). A verdade finalmente virá a tona: a médica descobrirá que o rapaz está tentando enganá-la, junto ao personagem de Nero, para que ela venda a fazenda deixada por Eudoro (José Dumont).

Ao ficar sabendo do rompimento de Pilar e Diego, Zayla não conseguirá pensar em outro plano para fazer com que a médica fique longe de Samuel – ela tem chantageado a filha mais velha do Eudoro, e caso ela não terminasse com Samuel e namorasse Diego, ela iria contar para Tonico que Samuel, na verdade, é Jorge.

Quem vai atrapalhar os planos de Zayla será a própria mãe da personagem, Cândida. A líder da Pequena África ficará desconfiada que sua filha está tramando algo ao descobrir que a jovem estava buscando por informações sobre a irmã de Samuel.

Cândida então confronta Zayla na frente de Samuel, Pilar e Olu (Rogério Brito). A vilã não vê outra opção a não ser confessar a chantagem que fez com a médica.

Livres de qualquer impedimento, no episódio que irá ao ar em 18 de novembro, Samuel e Pilar reatam o casamento.

Nos Tempos do Imperador vai ao ar de segunda a sábado, às 18h25, horário de Brasília, na Globo. Após a exibição na TV, os episódios ficam salvos para os assinantes do GloboPlay.