Diego de Nos Tempos do Imperador vai mostrar sua verdadeira face

Após ser chantageada por Zayla (Heslaine Vieira), Pilar (Gabriela Medvedovski) engatou um romance com Diego (Mouhamed Harfouch) em Nos Tempos do Imperador. Porém, nos próximos episódios, o advogado vai demonstrar sua verdadeira face ao tentar fazer com que sua namorada venda a fazenda de Eudoro (José Dumont), além de tentar colocá-la contra Samuel (Michel Gomes).

Em cenas previstas para irem ao ar na próxima terça-feira (9), de acordo com o Notícias da TV, Eudoro decide partilhar igualmente entre suas filhas os seus bens antes de morrer. Assim, ele impede que Tonico (Alexandre Nero) fique com toda a sua fortuna. O coronel está com tuberculose e não tem muito tempo de vida.

O deputado não vai desistir de ficar com as terras do sogro. Ele tentará convencer Pilar a vender sua parte para Matoso e contará com ajuda de Diego para conseguir o que quer.

A médica viajará para o Recôncavo Baiano para concluir as vendas da terras, mas encontrará Samuel que estará no local a pedido de Pedro (Selton Mello) para construir barragens contra a seca na região.

Ao saber sobre a venda da fazenda, Samuel alerta Pilar que pode estar fazendo um mau negócio. Em um primeiro momento, ela diz que o engenheiro está com ciúmes, mas acaba levando em consideração a opinião de seu ex-namorado.

Preocupada com o negócio que pode estar fazendo, Pilar vai propor a Dolores (Daphne Bozaski) que elas enfrentem Tonico e não se desfaçam das terras.

Nos Tempos do Imperador vai ao ar segunda a sábado, às 18h25, na Globo. A novela marca a volta dos folhetins inéditos da Globo. A trama é escrita por Alessandro Marson e Thereza Falcão e é protagonizada por Selton Mello, Leticia Sabatella e Mariana Ximenes.

