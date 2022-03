Poliana Moça ganha data de estreia: saiba quando começa e horário

Depois de tanto tempo de espera, Poliana Moça finalmente ganhou data de estreia. A continuação da novelinha adolescente protagonizada por Sophia Valverde vai ao ar no SBT a partir de de 21 de março, e trará de volta nomes como Igor Jansen, o João, e Dalton Vigh, o Otto.

Nomes como Larissa Manoela (Mirela) e João Guilherme (Luca Tuber) não estarão no elenco. Ambos não renovaram com a emissora; a atriz agora protagoniza Além da Ilusão na Globo.

Estreia de Poliana Moça no SBT em 2022

A novela Poliana Moça estreia em 21 de março, a partir das 20h30, horário de Brasília, no SBT. A trama é uma adaptação de Iris Abravanel do livro Pollyana Moça, escrito por Eleanor H. Porter em 1915.

Assim como grande parte das obras da teledramaturgia brasileira, Poliana Moça sofreu muitos atrasos devido a pandemia de covid-19. Em outubro de 2020, no ápice da primeira onda de covid-19 no país, o SBT chegou a demitir todo o elenco da novela. Na época, não havia previsão para que os estúdios de teledramaturgia fossem reabertos.

Foi só em julho de 2021 que os trabalhos foram retomados. Entretanto, parte do elenco não retornou para a continuação da trama, como é o caso de João Guilherme, Larissa Manoela, Bela Fernandes, Mylla Christie, Lawrran Couto e Lisandra Cortez.

Elenco de Poliana Moça

Além dos protagonistas, seguem na novela Otávio Martins, Lucas Burgatti, Davi Campolongo, Duda Pimenta e Enzo Krieger. Lilian Blanc, Elina de Souza, Pietra Quintela, Guilherme Boury, Myrian Rios, Rafaela Ferreira e Clarisse Abujamra.

História da novela

Após o fim de Aventuras de Poliana, haverá um salto no tempo até o início de Poliana Moça. Agora, a protagonista completa 15 anos de idade e precisará lidar com os típicos problemas da adolescência ao lado de seus amigos.

Os conflitos na vida dos jovens vão falar sobre primeiro amor, novas amizades e também a chegada dos personagens no Ensino Médio.

A mudança no visual dos atores será bastante visível. Os protagonistas passaram por uma repaginação para ficarem com um ar mais adulto e aparentarem estar em fase de desenvolvimento.

Na primeira parte da história, exibida em 2018 no SBT, Poliana ainda era uma garotinha. Filha de artistas circenses, a menina foi criada no circo, até que ficou órfã e precisou ir morar com a tia Luísa (Milena Toscano), uma mulher muito ranzinza.

Ao longo da novela, ela descobre que, na verdade, seu pai biológico é Otto Pendleton, personagem de Dalton Vigh, um homem milionário.

Atualmente, As Aventuras de Poliana está disponível no catálogo de Netflix para quem quiser rever a primeira temporada antes da estreia da continuação.

+ Quem continua na novela Poliana Moça de 2022