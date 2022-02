Quem continua na novela Poliana Moça de 2022

Depois de muita espera, a continuação de Aventuras de Poliana estreia em março no SBT. A trama juvenil traz novos personagens para a história, enquanto outros deixaram a emissora e não voltarão para a segunda temporada do folhetim. Abaixo, veja quem continua na novela Poliana Moça.

Quem continua na novela Poliana Moça?

Sophia Valverde continua como a protagonista, que agora lida com os típicos problemas da adolescência. Igor Jansen continua na novela interpretando João. Thaís Melchior segue como a tia Luísa, assim como Murilo Cezar, que voltou à emissora para viver Marcelo.

Dalton Vigh e Otávio Martins seguem como os irmãos Pendleton e Roger. Lucas Burgatti, o Eric, Davi Campolongo, o Bento, Duda Pimenta, a Kessya, e Enzo Krieger, o Luigi, também estão na novela.

Outros atores confirmados no elenco são Lilian Blanc (Branca), Elina de Souza (Helô), Pietra Quintela (Lorena), Guilherme Boury (Gael), Myrian Rios (Ruth), Rafaela Ferreira (Nanci) e Clarisse Abujamra (Glória)

E quem saiu? Alguns importantes atores não vão aparecer na continuação da novela. É o caso de João Guilherme, intérprete de Lucas Tuber em Aventuras de Poliana. Depois da saída do filho de Leonardo do SBT, que assinou com a Netflix, o personagem agora fica a cargo do ator Giovanni de Lorenzi.

Quem também deixou a emissora foi Larissa Manoela. A atriz agora está na Globo, na qual protagoniza a novela das seis, Além da Ilusão. Sendo assim, a personagem Mirela também não estará em Poliana Moça.

Yuna Park ganhou uma nova intérprete. Antes vivida por Bella Fernandes, agora a garota fica a cargo de Marianna Santos, conhecida por interpretar Adriana em Carinha de Anjo. Lucas Papp, o Mosquito, também está de fora. Ele anunciou a saída por meio de seu perfil no Instagram: “Estou passando aqui só para comunicar de forma oficial que não estarei na segunda temporada de ‘As Aventuras de Poliana’”.

A novela também sofreu mais baixas depois de dispensar os atores em 2020 devido a pandemia. Bela Fernandes, a Filipa, deixou a produção, assim como Mylla Christie, a Verônica, Lawrran Couto, o Guilherme. A vilã Débora, viva por Lisandra Cortez, também está de fora.

Quando estreia a novela?

Poliana Moça estreia em março no SBT. A emissora já começou a exibir chamadas para a novelinha, que anteriormente estava programa para abril e pegou o público de surpresa. A data exata ainda não foi divulgada.

Assim como grande parte das obras da teledramaturgia brasileira, Poliana Moça sofreu muitos atrasos devido a pandemia de covid-19. As primeiras cenas foram gravadas ainda em 2020, mas precisaram ser paralisadas quando o país entrou em quarentena.

Na época, o SBT demitiu todo o elenco, exceto pelos protagonistas, pois não havia previsão de quando os estúdios de filmagem seriam reabertos – o que só aconteceu em setembro de 2021.

Quando as gravações retornaram, a emissora foi atrás dos atores dispensados, mas alguns deles estavam trabalhando em Gênesis, novela da Record.

Atualmente o SBT exibe Carinha de Anjo (2016) na faixa de horário das 20h30. Poliana Moça entra para substituir a reprise da história de Dulce (Lorena Queiroz).