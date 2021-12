Por onde anda Juca de Oliveira hoje, o Dr. Albieri de O Clone

Em O Clone, Juca de Oliveira interpretou o Dr. Albieri, um importante personagem da trama de Glória Perez. É ele o cientista responsável por clonar Lucas (Murilo Benício) por meio de uma inseminação artificial em Deusa (Adriana Lessa), que deu à luz a Leo. Ele está há quatro anos afastado das novelas, mas deve voltar às telinhas em 2022. Abaixo, veja como está Juca de Oliveira hoje.

Por onde anda Juca de Oliveira hoje?

Hoje, o ator Juca de Oliveira hoje, o Dr. Albieri de O Clone, está com 86 anos de idade. O último trabalho de Juca na TV foi na novela O Outro Lado do Paraíso (2017), em que ele interpretou Natanael, um poderoso advogado. O personagem fez sucesso na novela, principalmente por suas artimanhas para se livrar da nora Beth (Glória Pires).

Antes disso, ele também esteve em Além do Tempo (2015) e Flor do Caribe (2013), na pele de Samuel, pai da protagonista Ester (Grazi Massafera). No extenso currículo de Juca, também estão novelas como Avenida Brasil (2012), Araguaia (2011), Torre de Babel (1998) e Saramandaia (1976), além de muitas participações em seriados e filmes. No total, ele já esteve em mais de 30 folhetins e minisséries, dez longa metragens e mais de 60 peças de teatro.

No ano passado, Juca participou de uma campanha do Governo do Estado de São Paulo para a conscientização sobre os cuidados contra a covid-19, principalmente para aqueles que são do grupo de risco.

Apesar de estar longe há algum tempo da TV, o ator está cotado para fazer parte de Olho por Olho, novela de João Emanuel Carneiro que deve suceder Pantanal em 2022 na Globo.

Final de Albieri em O Clone

O Clone está sendo reexibida no Vale a Pena Ver De Novo e o público pode rever a história do cientista Albieri.

A clonagem foi feita pelo personagem de Juca de Oliveira sem o aval do resto da comunidade científica.Na reta final da novela O Clone, Edna (Nívea Maria) expõe Albieri para Vilela, diretor do Conselho de Ética, e mostra as fotos de Leo de Lucas. O profissional então diz que o cientista será cassado.

Desesperado, ele não vê outra opção e foge com Leo para o Marrocos. Os dois somem no deserto e nunca mais são vistos. Arrependida do que fez, Edna resolve viajar até o país para encontrar os personagens.