Por que a Angel vai sair de Verdades Secretas II?

Verdades Secretas II, um dos maiores sucessos recentes do GloboPlay, vai terminar a história sem a sua personagem principal. Camila Queiroz, intérprete de Arlete/Angel, deixou a trama, que ainda está sendo gravada. Em comunicado emitido na quarta, 17 de novembro, a Globo explica por que a Angel vai sair de Verdades Secretas.

Por que Angel vai sair de Verdades Secretas?

A Globo emitiu uma nota à imprensa informando que Camila Queiroz não estará nos capítulos finais de Verdades Secretas II.

A emissora afirma que precisou estender o período de gravações por mais sete dias devido aos protocolos sanitários contra a covid-19. Para assinar o contrato de extensão para dar continuidade à gravação da novela, Camila quis determinar qual seria o desfecho de sua personagem e ainda “exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis”, de acordo com a Globo. A emissora então decidiu concluir a obra sem a participação da atriz.

Atualmente, Camila também tem contrato com a Netflix. A atriz é a apresentadora do reality Casamento às Cegas, ao lado do marido Klebber Toledo.

VEJA O COMUNIDA DA GLOBO SOBRE CAMILA QUEIROZ

“A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis”, disse a emissora.

De acordo com a Globo, a novela seguirá sendo gravada e as cenas serão adaptadas para que seja mantida a essência da trama.

Quando saem os próximos episódios de Verdades Secretas?

Por enquanto, Verdades Secretas II será exibida apenas no GloboPlay. Os episódios da trama escrita por Walcyr Carrasco estão sendo liberados quinzenalmente na plataforma de streaming.

O último capítulo da segunda temporada será disponibilizado em 15 de dezembro. Veja as datas dos próximos lançamentos:

Capítulos 1 ao 10 – 20 de outubro

Capítulos 11 ao 20 – 3 de novembro

Capítulos 21 ao 30 – 17 de novembro

Capítulos 31 ao 40 – 1º de dezembro

Capítulos 41 ao 50 (final) – 15 de dezembro

Nesta nova temporada, Camila Queiroz, Rômulo Estrela e Agatha Moreira são os protagonistas na pele de Angel, Cristiano e Giovanna.

Giovanna volta de Paris disposta a provar que a modelo é a responsável pela morte de Alex (Rodrigo Lombardi) e Guilherme (Gabriel Leone). Para isso, ela contrata Cristiano, um charmoso investigador particular com quem as duas protagonistas se envolvem romanticamente.