Por que Rudá morre em Mania de Você?

Personagem de Nicolas Prattes, Rudá morre em Mania de Você, novela das 9. O mocinho vai descobrir que Molina está vivo, o que decretará seu fim – e de forma trágica. A cena deve ser exibida nessa semana, fim de fevereiro.

O que acontece com Rudá em Mania de Você?

De acordo com o resumo de Mania de Você, divulgado pela TV Globo, Rudá vai se esconder no iate de Molina e Mércia. O vilão verá Rudá no iate, mas o rapaz não vai perceber. O crápula vai surpreender o mocinho. O mocinho fica ficará com uma arma apontada em sua direção, mas acaba se livrando do pior ao dizer que está acompanhando.

O rapaz vai conseguir fugir, só que Molina não deixará isso barato. Ele vai avisar Mércia que grampeará o celular de Viola, na esperança que Rudá entre em contato com ela, para pegar de vez o rapaz. Enquanto isso, o mocinho terá contado a Gavião que Molina está mais vivo do que nunca, e pede para que o amigo alerte Viola e marque um encontro com ela.

Gavião avisa a Viola que Rudá a está esperando na praia do Sossego, mas o plano não sai como o planejado. Molina e Mércia descobrem o plano de Rudá e um capanga vai até o local para matar o mocinho. Dessa vez, a história terminará de forma trágica.

A cena deve ir ao ar na quinta-feira, dia 27 de fevereiro, e o desfecho parece ter sido recebido com alegria pelo ator Nicolas Prattes. O ator usou a música Livre estou em uma publicação nas rede sociais, o que foi interpretado pelos fãs como um “livramento” ter saído da novela mais cedo.