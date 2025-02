VOTE: qual deve ser a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo 2025

Tieta está sendo exibida reprisada nas tarde da TV Globo e deve terminar em abril, e o DCI já quer saber: qual deve ser a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo em 2025? Deixe sua opinião nos comentários. Foram escolhidas novelas de maior sucesso na emissora, que completa 60 anos.

Roque Santeiro será a próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo?

O ano de 2025 é de comemoração na TV Globo e a escolha de Roque Santeiro para o Vale a Pena Ver de Novo é uma opção, já que a trama é uma dos maiores sucessos da televisão. A novela, inclusive, celebra 50 anos em junho próximo.

Escrita por Dias Gomes e Aguinaldo Silva, a novela era ambientada na cidade fictícia de Asa Branca, com os personagens Roque Santeiro (José Wilker), Sinhozinho Malta (Lima Duarte), e Porcina (Regina Duarte), formando um dos elencos mais icônicos da teledramaturgia.

América (2005)

Em América, Sol (Deborah Secco) sonha em morar nos Estados Unidos por acreditar que terá uma vida melhor. Ela se apaixona por Tião (Murilo Benício), mas deixa o rapaz para tentar entrar ilegalmente no país norte-americano, junto com outros brasileiros.

Tião então se envolve com a narradora Gil Madureira (Lúcia Veríssimo) e foca em se tornar um campeão de rodeios, o que era um sonho de seu pai. Porém, ao longo da novela, ele descobre que ele e Sol tem uma conexão que vem de outras vidas.

Tião (Murilo Benício) e Sol (Deborah Secco) – Foto: Reprodução/Globo

Porto dos Milagres (2001) – Próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo

Porto dos Milagres já foi exibida no Viva, mas nunca no Vale a Pena Ver de Novo. A novela foi escrita por Aguinaldo Silva e Ricardo Linhares e é uma adaptação de Mar Morto e A Descoberta da América Pelos Turcos, do escritor Jorge Amado.

Na novela, o pescador Guma (Marcos Palmeira) é um representante do povo que bate de frente com o poderoso Félix (Antonio Fagundes) e sua ambiciosa mulher, Adma (Cassia Kis). O folhetim tem como base uma trama política entre a burguesia da cidade e seus moradores. Ao longo da história, também há os dramas românticos, como o envolvimento de Guma com Lívia (Flávia Alessandra) e Esmeralda (Camila Pitanga).

Protagonistas de Porto dos Milagres – Foto: Reprodução/Memória Globo

Uga Uga (2000)

Uga Uga foi exibida em 2000 e nunca foi reprisada pela Globo. Na novela escrita por Carlos Lombardi, Nikos Jr. (Marcos Frota) e Mag (Denise Fraga) são pesquisadores que, durante uma expedição à Floresta Amazônica, são atacados por uma tribo indígena. Todos acabam mortos, menos Adriano, o filho de dois anos do casal.

O avô do garoto, Nikos Karabastos (Lima Duarte), passa 20 anos tentando encontrar o neto. Anos depois, Tatuapu (Cláudio Heinrich), a criança perdida, é encontrado. Ele havia sido adotado pelo Pajé (Roberto Bomfim), líder de uma aldeia de índios inimigos daqueles que mataram os pais do garoto.

Cena de Uga Uga – Foto: Reprodução/Memória Globo

Kubanacan (2003) – Próxima novela do Vale a Pena Ver de Novo

O folhetim protagonizado por Marcos Pasquim conta a história de Esteban Maroto, um homem com amnésia que chega à ilha de Kubanacan, um local paradisíaco no Caribe e muda a rotina dos moradores.

Os episódios estão disponíveis no GlobPlay, mas nunca foram reprisados na Globo. Kubanacan foi escrita por Carlos Lombardi e exibida em 2003.

Marcos Pasquim em Kubanacan – Foto: Divulgação/Globo

Avenida Brasil

Se o clima é de comemoração, Avenida Brasil é uma das mais cotadas para ser exibida em 2025. A trama de João Emanuel Carneiro, exibida em 2012, é considerada um dos últimos sucessos da teledramaturgia nacional. Ela chegou a ser reprisada entre 2019 e 2020, mas como é um clássico, uma nova reprise deve ser bem vinda entre o público.