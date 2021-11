Por que Tiago Leifert saiu do The Voice Brasil?

Na última terça-feira (9), André Marques assumiu o comando do The Voice Brasil. Nas redes sociais, alguns espectadores do reality musical da Globo ficaram surpresos com a troca de apresentador e curiosos para saber por que Tiago Leifert saiu do The Voice. O jornalista já havia anunciado seu desligamento da emissora no final deste ano.

Tiago Leifert saiu do The Voice?

Inicialmente, o apresentador ficaria à frente do The Voice até o fim da temporada, mas Leifert acabou deixando o programa após a fase de audições às cegas. Segundo comunicado divulgado pela Globo, o jornalista deixou a atração por motivos pessoais: “Olá, pessoal! Minha família precisa de mim aqui em SP nas próximas semanas e por isso, com o coração partido, tem mudanças de planos! Meu querido amigo André Marques assume a temporada do The Voice a partir da segunda fase”.

No início de setembro, Leifert já havia anunciado seu desligamento da Globo. O apresentador estava no auge da sua carreira como o comandante do Big Brother Brasil, que fez um estrondoso sucesso em suas últimas duas edições.

No programa de ontem, André Marques abriu o programa com uma homenagem ao colega. “Conforme já foi noticiado, o meu amado parceiro Tiago Leifert precisou se afastar do comando do programa por motivos pessoais. E é com muita honra, amor e gratidão que eu vou estar aqui com vocês a partir de hoje no The Voice Brasil”, disse. “Em nome de toda a equipe, eu quero mandar um beijo com muito carinho e muita admiração ao nosso amado Titi”.

Quem vai apresentar o BBB?

Com a saída de Leifert da emissora, muito se especulou sobre quem seria o próximo apresentador de um dos maiores programas da emissora, o BBB.

Poucas semanas depois da oficialização do desligamento do jornalista, a Globo anunciou durante o Fantástico que Tadeu Schmidt é o novo apresentador do Big Brother Brasil, marcado para começar em 17 de janeiro.

“Estou muito orgulhoso e feliz por ter sido escolhido pra essa missão tão importante! O Big Brother é demais!!! E é uma honra fazer o mesmo trabalho feito por dois dos maiores talentos da história da televisão brasileira: Tiago Leifert e Pedro Bial. Eu estou radiante e empolgadíssimo!!!”, escreveu Schmidt nas redes sociais.