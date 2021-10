Quando começa o BBB22? Boninho divulga data de estreia

A 22ª temporada do Big Brother Brasil já tem data para começar. Nesta quinta-feira (28), Boninho, diretor do programa, anunciou em suas redes sociais a data de estreia da próxima edição. Confira abaixo quando começa o BBB22.

Quando começa o BBB22?

O BBB22 vai começar no dia 17 de janeiro, segunda-feira, na Rede Globo. “@bbb tem data de estreia 17 de janeiro!!! Bora”, postou o big boss.

O programa deve repetir o formato de misturar anônimos e famosos. De acordo com o jornalista Fefito, a influenciadora digital Duda Reais é um dos nomes que estão na mira do programa. Quem também aparece cotada é Brunna Gonçalves, dançarina e esposa de Ludmilla.

Tadeu Schmidt é o novo apresentador do BBB

Após a saída de Tiago Leifert da Globo, Tadeu Schmidt foi confirmado como o novo apresentador do Big Brother Brasil. A vigésima terceira edição do programa está prevista para começar em janeiro.

Schmidt, que está há 14 anos no Fantástico, ficou emocionado durante o anúncio feito no programa de ontem. “Estou muito orgulhoso e feliz por ter sido escolhido pra essa missão tão importante! O Big Brother é demais!!! E é uma honra fazer o mesmo trabalho feito por dois dos maiores talentos da história da televisão brasileira: Tiago Leifert e Pedro Bial. Eu estou radiante e empolgadíssimo!!!”, escreveu o jornalista nas redes sociais. Essa será a estreia do jornalista na área de entretenimento da emissora.

Tadeu será o terceiro apresentador do BBB. Pedro Bial esteve no comando da atração de 2002 a 2016. No ano seguinte, Leifert assumiu a posição e ficou no programa até a edição deste ano. No mês passado, o apresentador anunciou sua demissão da Globo.

Agora, a missão ficará a cargo de Tadeu Schmidt. Há rumores também de que Ana Clara pode apresentar o programa aos sábados, estreando o formato de dois apresentadores. A informação ainda não foi confirmada pela Globo.