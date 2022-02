Priscila Fantin novela Alma Gêmea: como está a Serena após 17 anos

Um dos maiores sucesso de Walcyr Carrasco está de volta às telinhas, desde o dia 31 de janeiro Alma Gêmea está em reprise pelo canal Viva na faixa das 15h25, de segunda a sábado. Originalmente exibida de junho de 2005 a março de 2006, o folhetim irá completar 17 anos em 2022. Priscila Fantin (38) na novela Alma Gêmea foi uma das protagonistas, ela viveu Serena, a reencarnação do grande amor de Rafael (Eduardo Moscovis), Luna (Liliana Castro). Como está a atriz hoje em dia?

Hoje, Priscila Fantin, intérprete de Serena na novela Alma Gêmea, está com 38 anos de idade e é casada com o ator, diretor e produtor Bruno Lopes. O casal está junto há cerca de 5 anos e oficializou a união em outubro de 2019. A dupla atua lado a lado na peça Precisamos Falar de Amor Sem Dizer Eu Te Amo, que esteve em cartaz em 2021 e agora retornou aos palcos, a previsão no Instagram do projeto é que aconteçam sessões até março.

A atriz é mãe de Romeu Abreu, de 10 anos de idade, fruto de seu relacionamento anterior, com Renan Abreu, com quem ficou casada de 2011 a 2017. Na época, surgiram rumores que o relacionamento entre Fantin e Abreu havia terminado por causa de uma suposta traição. Antes do anúncio oficial do término, Leo Dias já havia divulgado que foi informado por um parente do casal pelo inbox do Instagram que os dois viviam uma crise e estavam separados.

Quando se divorciou, Priscila Fantin da novela Alma Gêmea estava há pouco tempo afastada das telinhas. A atriz havia interpretado Diana de Souza em Êta Mundo Bom (2016) e estava em uma pausa. Depois de todo o drama em sua vida pessoal, ela retornou em 2018 a aparecer para as câmeras, atuando em Rio Heroes ao lado de Murilo Rosa, André Ramiro e Duda Nagle.

Depois disso, a atriz Priscila Fantin sumiu novamente da TV, a não por reprises, como o caso de Alma Gêmea, e tem trabalhado no teatro.

O que acontece com Serena na novela Alma Gêmea?

Na novela Alma Gêmea, Serena é filha de uma índia com um grileiro, ela é criada em uma aldeia, mas quando se torna adulta deixa o local e viaja para São Paulo. Na cidade grande, Serena passa a trabalhar como empregada na casa de Rafael (Moscovis), que perdeu a esposa Luna (Castro) em uma tragédia e se tornou um homem amargo.

Ao conhecer a jovem, Rafael fica encantado e acredita que Serena é a reencarnação de sua amada Luna. A índia também cai de amores pelo patrão, mas o romance da dupla não é nada fácil, já que Cristina (Flávia Alessandra) quer a todo custo atrapalhar a vida dos dois. Aliás, foi a própria Cristina que acabou causando a morte de Luna.

Depois dos altos e baixos que vivem na novela Alma Gêmea, os personagens de Priscila Fantin e Eduardo Moscovis acabam morrendo, ele por um tiro e ela um infarto fulminante. Eles se beijam em seus momentos finais e percebem que estão unidos pela eternidade. A última cena da novela se passa 15 anos depois e mostra um menino chamado Rafael conhecendo uma menina chamada Serena.

Novelas de Priscila Fantin

As primeiras novelas de Priscila Fantin foram Malhação (1999), quando tinha 16 anos de idade, e As Filhas da Mãe, aos 18 anos. Em seu segundo projeto na Globo, escrito por Silvio de Abreu, Alcides Nogueira e Bosco Brasil e que ficou no ar de agosto de 2001 a janeiro de 2002, a famosa atuou ao lado de grandes nomes, como Fernanda Torres, Cláudio Lins, Fernanda Montenegro, Claudia Raia e Andréa Beltrão.

Depois desta novela, Priscila Fantin conseguiu o papel principal de um folhetim de Benedito Ruy Barbosa e Walcyr Carrasco, ela interpretou Maria em Esperança (2002 – 2003) e foi par romântico do galã Reynaldo Gianecchini. Em 2003, ela participou do Sítio do Picapau Amarelo e engatou mais uma novela, Chocolate com Pimenta.

Em 2005, Priscila Fantin atuou na minissérie Mad Maria e então viveu Serena na novela Alma Gêmea, uma de suas personagens mais famosas. Depois disso, ela esteve em Sete Pecados (2007 – 2008), Casos e Acasos (2008), Orquestra dos Meninos (2008), Tempos Modernos (2010), As Brasileiras (2012), Jogo de Xadrez (2014), As Canalhas (2014), Boogie Oogie (2015), Lili a Ex (2014 – 2016), Tomara que Caia (2015), Doidas e Santas 2016) e Êta Mundo Bom, sua última novela.

Como assistir Alma Gêmea

A novela Alma Gêmea está sendo exibida pelo Viva, como o canal está disponível apenas na TV a cabo, será necessário abrir a carteira caso queira acompanhar a obra de Walcyr Carrasco. No caso de quem já tem TV por assinatura, é preciso entrar em contato com a empresa que presta o serviço na sua casa e contratar um plano que tenha o Viva incluso.

Para quem prefere assistir Alma Gêmea a hora que quiser, é possível usar a Globoplay. O pacote para ter acesso ao conteúdo se chama “Globoplay + Canais ao vivo” e custa R$ 49,90 por mês ou 12x de R$ 42,90 no plano anual.

Ao assinar este plano na Globoplay, você tem direito de assistir a qualquer capítulo disponibilizado no catálogo após a exibição na televisão ou mesmo assistir ao vivo no Viva pela aba “Agora na TV”.

