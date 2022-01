Novela Caminho das índias será substituta de Páginas da Vida no Viva

A novela substituta de Páginas da Vida foi escolhida pelo canal Viva e no segundo semestre de 2022 o público poderá relembrar os acontecimentos de Caminho das Índias. O folhetim estrelado por Juliana Paes, Márcio Garcia e Rodrigo Lombardi foi originalmente ao ar de janeiro a setembro de 2009.

Quando estreia a novela substituta de Páginas da Vida?

Caminho das Índias vai substituir a novela Páginas da Vida no canal Viva a partir do dia 18 de julho de 2022, de acordo com a coluna de Patrícia Kogut no O Globo.

Exibida no horário nobre da Globo em 2009, a trama de Caminho das Índias se passa entre o Brasil e a Índia. O ponto de partida da história é a paixão proibida entre Maya e Bahuan, dois jovens indianos.

Maya e Bahuan são de famílias totalmente diferentes. A moça se apaixona pelo personagem de Garcia quando está prestes a ter um casamento arranjado com Raj (Lombardi). A dupla planeja fugir, mas ele vai sozinho para os Estados Unidos, prometendo retornar para Maya quanto tiver conquistado fortuna, porém, neste meio tempo a jovem descobre que está grávida. Ela acaba casando com Raj, que também ama outra pessoa.

Caminho das Índias, substituta de Páginas da Vida, foi a primeira novela brasileira a vencer o Emmy Internacional. O folhetim levou a estatueta de “Melhor telenovela” na premiação.

Relembre a abertura:

Como assistir Caminho das Índias no Viva

A novela Caminho das Índias vai ser exibida no Viva, um canal fechado, então será necessário abrir a carteira para conseguir acompanhar a produção. Aos que querem assistir ao vivo na televisão, é possível contratar um pacote com quem que presta serviço de TV por assinatura na sua região que tenha o Viva incluso. Os preços vão variar de acordo com cada empresa.

Se quiser assistir ao vivo, mas pelo celular, computador, tablet, TV Smart e não pela televisão a cabo, também é possível. Neste caso você vai precisar assinar o combo Globoplay + Canais ao vivo – R$ 49,90 por mês ou 12x de R$ 42,90 no plano anual. Desta forma, quando a substituta da novela Páginas da Vida começar no Viva, é só clicar na aba “Agora na TV” da Globoplay e em seguida procurar pelo canal.

Este pacote também permite que o assinante assista os capítulos na plataforma depois da exibição na televisão, os episódios são adicionados diariamente no catálogo. Porém, eles ficam disponíveis apenas para quem paga Globoplay + Canais ao vivo.

Para quem é ansioso e prefere assistir a novela substituta de Páginas da Vida agora, o folhetim já está completo no catálogo da Globoplay. Os capítulos adicionados na plataforma são da reexibição da novela no Vale a Pena Ver de Novo entre 2015 e 2016, a versão original do folhetim não está disponível por enquanto. A cada nova exibição, o canal pode reeditar a novela como quiser, assim a atração pode ficar mais ou menos tempo nas telinhas do que originalmente foi ao ar.

Para ter acesso ao catálogo da Globoplay é necessário ser assinante do streaming, os pacotes variam de R$ 19,90 a R$ 89,90, apresentam planos mensais e anuais, além de combos.

Quem escreveu a novela Caminho das Índias?

Caminho das Índias foi escrita por Gloria Perez, uma das principais autoras da TV Globo. A roteirista foi responsável por vários sucessos do canal, como O Clone (2001 – 2002), atualmente a reprise do Vale a Pena Ver de Novo.

A primeira novela em que Gloria trabalhou na Globo foi Eu Prometo (1983 – 1984). Ela foi colaboradora, enquanto a autoria ficou nas mãos de Janete Clair. Depois disso, em 1984, ela foi autora título ao lado de Aguinaldo Silva em Partido Alto.

Em agosto de 1990 estreou um sucesso da carreira de Gloria, Barriga de Aluguel, que contou com a direção geral de Wolf Maya. Após estes projetos, ela trabalhou nas novelas De Corpo e Alma (1992 – 1993), Explode Coração (1995 – 1996), Pecado Capital – 2ª versão (1998 – 1999), O Clone (2001 – 2002), América (2005), Caminho das Índias (2009), substituta de Páginas da Vida no Viva, Salve Jorge (2012 – 2013) e A Força do Querer (2017).

Próximas novelas do Viva

A partir do dia 31 de janeiro Alma Gêmea será exibida na faixa das 15h00 do canal Viva, de segunda a sábado, com reprises às 23h45 diariamente, no lugar de Paraíso Tropical. No domingo, a partir do 12h30, é transmitido novamente todos os capítulos que foram ao ar durante a semana.

No final de fevereiro, o canal vai reprisar O Beijo do Vampiro às 12h40 de segunda a sábado, com reexibições às 01h50. O folhetim vai substituir Sonho Meu na programação.

Em julho, Páginas da Vida será substituída pela novela Caminhos das Índias, na faixa das 13h30, de segunda sábado, com reprises às 23h00. Nos domingos, os capítulos da semana serão exibidos novamente, deste vez um atrás do outro, das 18h às 23h30.

Leia também

Novelas do Viva em fevereiro 2022: veja a programação e horários

Novelas 2022 na Globo: emissora vai exibir 6 novos folhetins