Propaganda eleitoral na TV começa hoje, veja novos horários da Globo

A propaganda eleitoral na TV começa nesta sexta-feira, 26, e mudará a programação da Globo e das demais emissoras. Os principais afetados serão o Globo Esporte, Jornal Nacional e a novela Pantanal, que passam a ser exibidos em horários diferentes.

O que muda na programação com horário da propaganda eleitoral na TV

A propaganda eleitoral na TV será veiculada das 13h às 13h25, horário de Brasília, e das 20h30 às 20h55. O horário eleitoral começa nesta sexta, 26, e vai até 29 de setembro, quinta-feira. No segundo turno, as propagandas retornam entre 7 e 28 de outubro, no mesmo horário.

Às segundas, quartas e sextas, o horário político reservado para candidatos ao governo do estado, Senado e Assembleias estaduais. Às terças, quintas e sábados são exibidas as propagandas dos candidatos à Presidência e Câmara dos Deputados.

Com a inserção de dois blocos de 25 minutos de horário eleitoral gratuito na programação, a grade da Globo sofre alterações. O Praça TV perde 15 minutos de tempo no ar para dar espaço ao Globo Esporte que começa mais cedo, às 12h40, horário de Brasília.

Às 13h começa o horário político, terminando às 13h25, quando começa o Jornal Hoje. A grade segue normalmente no horário da tarde.

Já no horário da noite, as propagandas eleitorais empurram o Jornal Nacional e a novela Pantanal para mais tarde. O noticiário comandado por William Bonner e Renata Vasconcellos começa às 20h55, enquanto o folhetim de Bruno Luperi passa a ser exibido às 21h55 e fica no ar até às 23h05.

Praça TV

11h45, horário de Brasília

Globo Esporte

12h40, horário de Brasília

Propaganda eleitoral na TV

13h00, horário de Brasília

Jornal Hoje

13h25, horário de Brasília

NOITE

Jornal Nacional

20h55, horário de Brasília

Pantanal

21h55, horário de Brasília

O que muda no SBT e Record?

A propaganda eleitoral na TV também afeta as outras emissoras. No canal de Silvio Santos, a reprise de Carrosel será exibida das 12h às 13h, quando começa o horário político, e retorna das 13h25 às 13h45. A novela Esmeralda começará 30 minutos mais tarde que o habitual, às 13h45.

À noite, o SBT continua às 19h45, mas ficará mais curto e terminará às 20h30. Já a novelinha Poliana Moça passa a ser exibida depois da propaganda, às 20h55.

Carrossel

12h, horário de Brasília

Propaganda eleitoral na TV

13h, horário de Brasília

Carrossel

13h25, horário de Brasília

Esmeralda

13h45, horário de Brasília

NOITE

SBT Brasil

19h45, horário de Brasília

Propaganda eleitoral na TV

20h30, horário de Brasília

Poliana Moça

20h55, horário de Brasília

Já na Record, o horário eleitoral interrompe a programação local da emissora na parte da tarde, mas não altera a grade vespertina de programas de entretenimento e novelas. À noite, as propagandas serão exibidas no meio do Jornal da Record. Reis passará a ser exibida 15 minutos mais tarde, às 21h15.

Programação local

11h50, horário de Brasília

Propaganda eleitoral na TV

13h, horário de Brasília

Programação local

13h25, horário de Brasília

Chamas da Vida

15h20, horário de Brasília

NOITE

Jornal da Record

19h45, horário de Brasília

Propaganda eleitoral na TV

20h30, horário de Brasília

Jornal da Record

20h55, horário de Brasília

Reis

21h15, horário de Brasília