Próxima novela das 6: quando estreia de Nos Tempos do Imperador?

A faixa das 6 na TV Globo tem contado com reprises há algum tempo por causa da pandemia do covid-19, que deixou o núcleo de teledramaturgia do canal com atrasos. Mas uma boa notícia chegou para os noveleiros: a próxima novela das 6, que substituirá A Vida da Gente, será uma produção inédita! Confira quando á e estreia da novela Nos Tempos do Imperador:

Quando vai estrear a novela Nos Tempos do Imperador?

O site oficial da Rede Globo anunciou que o folhetim histórico estará marcando presença nas telinhas a partir do dia 9 de agosto de 2021.

Como sempre acontece com as novelas da emissora, Nos Tempos do Imperador vai estrear em uma segunda-feira. A Vida da Gente exibirá seu último capítulo no dia 6 de agosto, sexta-feira.

Nos Tempos do Imperador vem sendo adiada desde 2020, em março do ano passado a novela precisou interromper as gravações e só retornou ao set em novembro.

Sobre o que é a próxima novela das 6?

O folhetim é uma continuação de Novo Mundo, que foi ao ar em 2017 e em 2020 retornou à programação do canal como reprise. Na novela Nos Tempos do Imperador, que estreia em breve, a trama gira em torno de Dom Pedro II, personagem de Selton Mello.

O monarca é filho de Dom Pedro I, figura histórica que foi interpretada por Caio Castro em Novo Mundo. Além de mostrar os esforços do imperador em avanços no Brasil, Nos Tempos do Imperador apresentará a relação do monarca com a Condessa de Barral (Mariana Ximenes), sua esposa Teresa Cristina (Leticia Sabatella) e as filhas Isabel (Giulia Gayoso) e Leopoldina (Bruna Griphao).

A novela Nos Tempos do Imperador estreia também os papéis de Michel Gomes, como um escravo em fuga por sua liberdade, e Gabriela Medvedovski, intérprete da mocinha por quem ele se apaixona.

Alexandre Nero será o grande vilão da trama.

Escrita e criada por: Alessandro Marson e Thereza Falcão

A Globo já liberou o trailer do folhetim das 6, confira cenas:

