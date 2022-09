Próximo jogo na Globo: programação de futebol na emissora

Dois confrontos da 27ª rodada do Brasileirão na Série A e um da terceira divisão serão transmitidos pela Globo no fim de semana, ambos em diferentes estados ao vivo. A emissora transmite o próximo jogo na Globo no domingo, 18 de setembro, às 16h (horário de Brasília), logo após o programa ‘Pipoca da Ivete’.

Fique ligado e confira a programação dos próximos jogos.

Qual será o próximo jogo na Globo?

O próximo jogo na Globo vai ser Flamengo x Fluminense, Ceará x São Paulo e Vitória x Figueirense, no domingo, 18 de setembro, pela 27ª rodada do Brasileirão e na quinta rodada da segunda fase da Série C.

Para o fim de semana, a TV Globo realiza transmissões diferentes de ambas as partidas para estados diferentes a partir das 16h (horário de Brasília). Como são três grandes jogos, a emissora opta por exibir em lugares diferentes e assim fechar a programação.

O clássico Fla-Flu, no domingo, será transmitido para todo o Brasil, menos aos estados de SP, CE, BA e SC, com narração de Luís Roberto e comentários de Junior, Roger Flores e Paulo César de Oliveira. O duelo promete agitar a tarde do torcedor com muita rivalidade.

Já o duelo entre Ceará e São Paulo será transmitido para os estados de SP e CE, com narração de Ricardinho, Ana Thaís Matos e Sálvio Spínola nos comentários.

Por fim, o duelo entre Vitória e Figueirense, pela quinta rodada da Série C do Campeonato Brasileiro, na segunda fase, determinará a programação para a Globo nos estados de BA e SC ao vivo.

Confira a programação do próximo jogo na Globo e como será o fim de semana.

Domingo, 18 de setembro

Flamengo x Fluminense – Brasileirão Série A

Data: Domingo, 18/09/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Rodada: 27ª rodada

Local: Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro

Onde assistir: Globo (Exceto SP, CE, BA e SC); e Premiere

Ceará x São Paulo – Brasileirão Série A

Data: Domingo, 18/09/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Rodada: 27ª rodada

Local: Arena Castelão, em Fortaleza, no Ceará

Onde assistir: Globo (SP e CE) e Premiere

Vitória x Figueirense – Brasileirão Série C

Data: Domingo, 18/09/2022

Horário: 16h (horário de Brasília)

Rodada: 5ª rodada

Local: Estádio Barradão, em Bahia

Onde assistir: Globo (BA e SC) e Premiere

Qual é o próximo jogo do SBT?

O próximo jogo do SBT está agendado para o dia 4 de outubro, terça-feira, entre Inter de Milão e Barcelona, pela terceira rodada da fase de grupos na Liga dos Campeões.

Com início às 16h, horário de Brasília, a partida será transmitida para todos os estados do Brasil ao vivo tanto no canal principal como em afiliadas. A equipe de transmissão da Champions League será definida pela emissora nos próximos dias.

O canal do SBT é o único que detém os direitos de imagens da competição de futebol na TV aberta. Sempre às terças, a emissora de Silvio Santos exibe uma partida às quatro da tarde, tanto pelo canal da televisão como online, através do site totalmente gratuito.

Inter de Milão x Barcelona (Terceira rodada do grupo)

Terça-feira, 04/10 às 16h, horário de Brasília, no Estádio Giuseppe Meazza, em Milão, na Itália

Onde assistir: SBT, TNT, HBO Max, Site do SBT e SBT Vídeos

