9 critérios de desempate da fase de grupos da Champions League

Seis rodadas são realizadas na fase de grupos da Liga dos Campeões, a maior competição de clubes no futebol europeu. Somente os dois primeiros de cada grupo avançam para as oitavas de final, enquanto o terceiro segue para a Liga Europa. Em caso de empate, saiba quais são os critérios de desempate da fase de grupos da Champions League.

Quais são os critérios de desempate da fase de grupos da Champions League?

Em caso de empate entre duas ou mais equipes na fase de grupos da Liga dos Campeões, sete critérios de desempate são seguidos para definir quem avança até a próxima etapa na edição do torneio, desde confronto direto, saldo de gols e coeficiente no ranking da entidade.

Para entender como funciona, veja a seguir cada um dos critérios de desempate da fase de grupos da Champions League, divulgados no site oficial da UEFA.

1 – Confronto direto entre as equipes empatadas em questão

O primeiro critério utilizado entre as duas equipes ou mais, em caso de empate, é o confronto direto. Esse critério analisa os dois jogos entre os times em questão, ida e volta na fase de grupos, como quem ganhou os jogos, para ficar à frente na classificação.

Se o time A venceu os dois jogos contra o time B, então ele ganha no critério de desempate. Se for uma vitória do time B contra o A e um empate, o B se garante na classificação, e assim por diante.

Se os dois resultados entre os elencos forem empates, aí o critério seguinte será analisado.

2 – Melhor saldo de gols

Se o primeiro critério de desempate não funcionar entre as equipes, aí o saldo de gols entra em ação. Aqui, a matemática é simples: fica na frente da classificação o elenco que tiver o maior número do saldo de gols.

Para chegar até o saldo de gols, basta pegar o número de gols marcados e subtrair com os gols sofridos. O resultado é o saldo de gols. Por exemplo, na temporada passada o Bayern de Munique terminou a fase de grupos com 19, após marcar 22 gols e sofrer apenas três.

Fazendo a conta, o resultado é 19.

3 – Número de gols marcados nas partidas entre as equipes

O terceiro critério de desempate será acionado se nenhum dos dois anteriores não funcionar. Aqui, segundo o próprio regulamento da UEFA disponível no site oficial, ganha o time que tiver o “maior número de gols marcados nas partidas do grupo disputadas entre as equipes em questão”.

Isso significa que o elenco que tiver mais gols marcados na fase de grupos leva a melhor.

Se os três critérios forem aplicados e nada mudar, aí as três opções serão reaplicadas exclusivamente aos jogos entre as equipes restantes para determinar a classificação final. Se continuarem iguais, aí os seguintes critérios serão feitos.

4 – Diferença de gols em todos os jogos do grupo

A diferença entre os gols marcados das equipes em todos os jogos da fase de grupos será levado em consideração através dos critérios da Champions.

Primeiro, é levado em conta o saldo de gols. Depois, apenas a quantidade de marcações que o time fez em toda a fase em questão. Além disso, este critério de desempate leva em conta todos os jogos disputados da Champions, e não apenas entre os dois empatados.

5 – Mais gols como visitantes

A matemática é simples no quinto critério. Se classifica o time que tiver mais gols como visitante na fase de grupos, ou seja, que marcou mais fora de casa, entre os dois times na disputa.

Lembrando que na Champions League em todas as fases não têm gol fora de casa.

6 – Maior número de vitórias em todas as partidas do grupo

Se o empate entre as equipes participantes no grupo ainda persistir, a UEFA utilizará o critério de maior número de vitórias.

É simples, o time que mais venceu tem a vantagem.

7 – Número de vitórias fora de casa

Esse critério também é muito simples. Trata-se de verificar o número de vitórias fora de casa na fase de grupos entre os dois times que estão empatados.

O elenco que venceu mais fora de sua casa, como visitante, é quem vai ficar na melhor posição da tabela de classificação e aí se garantir quem sabe na próxima fase, as oitavas de final. É por isso que os times precisam dar o melhor de si dentro de campo em cada partida.

Por exemplo, se o elenco venceu cinco partidas fora de sua casa, e o oponente empatado três, o primeiro é quem se garante.

8 – Quem tem menos cartões amarelos e vermelhos

Neste critério, a regra é básica. O time que tiver menos cartões amarelos e vermelhos aplicados em todas as partidas da fase de grupos, vai se garantir com a melhor classificação no desempate.

Por consequência, são contados os dois na hora do desempate, com o cartão vermelho tendo mais “peso” do que o amarelo.

9 – Coeficiente de clube mais alto

O último dos critérios de desempate da fase de grupos da Champions League é o coeficiente de clube no ranking da UEFA. Ele será utilizado em último caso, se nenhuma das opções anteriores funcionar, o que aparentemente é pouco provável.

O número determinará quem ficar com a vaga mais alta no grupo. Os números do coeficiente são determinados pela própria UEFA através da renda. Se um time ganha campeonatos, troféus na temporada e bônus, ele consequentemente ganha pontos e permanece em uma melhor posição na tabela da UEFA.

Líder no ranking, quantas Champions tem o Real Madrid?

Como funciona a Liga dos Campeões?

Antes da fase de grupos começar na Liga dos Campeões, a fase preliminar apresenta três etapas, seguido dos playoffs disputados em ida e volta por seis confrontos, onde os seis vencedores avançam para a fase de grupos.

A fase de grupos é iniciada sempre em agosto e setembro. São trinta e duas equipes na briga pela orelhuda da Champions League, divididas em oito grupos de quatro cada através de sorteio da UEFA. Equipes do mesmo país não podem ficar juntas nesta primeira fase.

Depois, os dois primeiros times de cada grupo seguem para as oitavas de final, enquanto os terceiros vão brigar nos playoffs da Liga Europa. Assim como na fase anterior, os jogos do mata-mata também são definidos por sorteio.

Os vencedores vão para as quartas de final, depois semifinal e por fim a grande final, marcada para junho, dependendo do calendário da temporada, sempre em partida única e em campo neutro.

