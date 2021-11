Juan Paiva, intérprete de Ravi em Um Lugar ao Sol, já esteve em outras tramas da Globo. O jovem ator iniciou sua carreira em 2015 em Totalmente Demais e desde então emplacou outros trabalhos na emissora. Veja quais são as novelas com o Ravi de Um Lugar ao Sol.

Totalmente Demais – Novelas com o Ravi de Um Lugar ao Sol

O primeiro papel de Juan Paiva na TV foi em 2015 como Wesley em Totalmente Demais, novela exibida na faixa das sete. Seu personagem sonhava em se tornar jogador de futebol, mas seu destino mudou completamente ao sofrer um acidente e ficar tetraplégico. Com a ajuda de seus amigos e família, ele encontrou uma nova paixão: paratletismo de velocidade.

Malhação: Viva a Diferença

Em 2017, Juan partiu para seu segundo trabalho na teledramaturgia como Anderson em Malhação: Viva a Diferença. Na trama adolescente, ele é o irmão mais velho de Ellen, uma das protagonistas interpretada por Heslaine Vieira.

Anderson é um jovem que parou de estudar e passou a trabalhar como motoboy, mas na verdade é muito apaixonado por música e sonha em se tornar um produtor. Ele engata um romance com Tina (Ana Hikari) e os dois vão morar juntos em São Paulo.

As Five

Malhação: Viva a Diferença ganhou um spin-off com as cinco protagonistas e Anderson também aparece na segunda parte da história. Na trama, o personagem largou o trabalho de motoboy para se tornar produtor musical ao lado de Tina, sua namorada, mas o relacionamento dos dois ficou morno e se desgastou rápido. Durante o seriado, eles precisam lidar com as crises na relação.

Todas as novelas com o Ravi de Um Lugar ao Sol estão disponíveis no GloboPlay.