A nova novela da Globo começou contando a história dos gêmeos Christian e Renato, ambos interpretados por Cauã Reymond. Em breve, um deles sairá de cena após ser assassinado por engano no lugar de seu irmão. Abaixo, saiba como Renato vai morrer em Um Lugar ao Sol.

Como Renato vai morrer em Um Lugar ao Sol?

Logo no primeiro capítulo da novela, Christian e Renato descobriram sobre a existência um do outro. Os dois gêmeos foram separados ainda crianças, após perderem a mãe, que morreu no parto.

Renato foi adotado por uma família rica do Rio de Janeiro, enquanto Christian foi deixado em um abrigo pelo pai biológico. Quando completam 18 anos da idade, eles descobrem sobre a existência um do outro, mas é apenas quando os dois têm 25 anos que eles se encontram pela primeira vez.

Nas próximas semanas, haverá um engano e Renato será morto. Christian contará ao irmão que está jurado de morte pelos traficantes do morro do Camelo e precisa deixar o Rio de Janeiro o mais rápido possível. Porém, antes que isso aconteça, os bandidos acabam matando Renato no lugar de Christian.

É então que o gêmeo que foi criado na pobreza decide assumir o lugar do ricaço e aproveitar as oportunidades e do dinheiro do irmão. Ele deixa Lara (Andreia Horta) para trás, que acredita que foi Christian quem morreu.

Que horas passa a novela?

A trama escrita por Lícia Manzo vai ao ar de segunda a sábado, às 21h30, horário de Brasília, na Globo.

O meio mais tradicional para assistir é sintonizar na Globo no horário indicado, mas há também outras formas de acompanhar a novela. Quem estiver longe da TV pode ter acesso ao sinal ao vivo do canal por meio do GloboPlay. Basta realizar o cadastro gratuitamente para assistir a emissora por smartphones, tablets, computadores e outros dispositivos móveis.

Após a exibição na TV, os capítulos ficarão salvos para os assinantes do GloboPlay. Para o público que quiser acompanhar a novela em outros horários, é necessário ter um dos planos pagos da plataforma, com preços que começam em R$22,90.