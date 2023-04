Qual a idade de Danielle Olímpia, a Karina de Travessia

Danielle Olímpia conquistou o público com sua personagem Karina em Travessia, uma adolescente que cai nas garras de um predador pela internet. Antes de dar vida a personagem, a jovem não era muito conhecida e ainda não havia estreado nas novelas, mas já tinha trabalhado em outros projetos.

Quantos anos tem Danielle Olímpia?

A atriz Danielle Olímpia tem apenas 25 anos e é natural de São Paulo - ela nasceu no dia 8 de abril de 1998. Embora hoje faça sucesso nas telinhas, antes do papel ela levava uma vida totalmente diferente e chegou a cursar Direito. Com formação na área e peças de teatro no currículo, a jovem não tinha certeza se a carreira de atriz daria certo, por isso começou um estágio em um escritório de advocacia.

Em entrevista ao canal de Slide Mestre, em novembro de 2019, ela contou que pensou em se tornar advogada de causas ambientais, por gostar de pautas que envolvem o meio ambiente, mas não teve afinidade com a área do Direito. Para sua sorte (e do público também), durante o horário de almoço enquanto ainda era estagiária, ela ficou sabendo sobre o teste para a série Sintonia da Netflix.

Tudo deu certo e ela foi selecionada para mais oito testes. Por fim, ela conquistou o papel de Cacau, uma garota com estilo mandraka de uma "quebrada" de São Paulo, e fez sua primeira série. A produção deu maior destaque ao trabalho de Danielle Olímpia, que alguns anos mais tarde, em 2022, conquistou o papel de Karina em Travessia e fez sua estreia na TV Globo e o mundo das novelas.

Qual será o final de Karina em Travessia?

Karina passou por momentos muito difíceis nas últimas semanas em Travessia. Além de ser constantemente assediada por um pedófilo, a adolescente teve imagens íntimas vazadas em um site de conteúdo adulto. Por isso, a garota fugiu e o caso foi parar nas mãos de Helô (Giovanna Antonelli).

No final da novela Travessia, os resumos revelam que a garota receberá o apoio e carinho que precisa para se reerguer depois que denunciar o criminoso. Ela vai ser acolhida pela família, os pais Marineide (Flávia Reis) e Joel (Nando Cunha), a amiga Isa (Duda Santos) e até os colegas de escolas.

Enquanto isso, o pedófilo será preso por Helô. Ela conseguirá encurralar o vilão após investigar seu paradeiro e o mandará para a cadeia finalmente.

Atriz já passou por assédio quando criança na vida real

Vítima do pedófilo interpretado por Claudio Tovar em Travessia, a atriz contou em entrevista ao Extra, agora em abril, que passou por uma situação de assédio aos 12 anos de idade. Ela ouviu comentários de um homem na rua que a deixaram chocada.

Porém, Danielle teve apoio logo cedo e não passou por uma situação parecida com a de sua personagem na novela. A atriz revelou que seus pais e a escola em que estudou sempre alertaram sobre o cuidado em relação ao assunto, o que foi essencial. Por isso, ela acha importante o alerta que a trama de Gloria Perez faz ao público sobre o assunto.

Leia também - Novelas do Viva de maio de 2023: veja a programação atualizada