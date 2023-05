Bia descobre quem é o parente de Brisa em Travessia

Em reta final, Travessia está perto de revelar quem é o misterioso parente de Brisa, e quem vai descobrir o enigma é a Bia, ex de Oto, vivida pela atriz Clara Buarque.

Afinal, quem é o parente de Brisa?

O parente de Brisa é a sua irmã gêmea que não nasceu. A explicação científica que aparecerá na trama será o quimerismo, condição genética que Brisa irá descobrir que possui.

O quimerismo faz com que dois embriões se unam em um só. Assim, não nascem bebês gêmeos ao final da gestação, mas apenas um indivíduo que acaba com duas sequências diferentes de DNA no corpo.

Esse é o motivo que faz com que Brisa não apareça como mãe de Tonho nos três testes de DNA que fez para provar a maternidade do menino. Por isso, a mocinha correrá atrás da advogada Juliana (Tabata Contri) para reabrir o caso e tentar conseguir a guarda de Tonho.

Segundo os resumos da novela, o juiz do caso não aceitará a teoria do quimerismo sem uma comprovação científica dos argumentos da mocinha. Porém, a dúvida não durará muito, pois Brisa descobrirá que está a espera de um filho com Oto, e o sangue da criança comprovará que sofre um problema genético.

O juiz determinará que Brisa avise o dia do parto do bebê e um especialista geneticista será selecionado pelo tribunal para acompanhar o nascimento da criança. No grande dia, após Brisa dar a luz a uma menina será feito um exame de DNA.

Assim como os testes de Tonho, o resultado será negativo - por culpa do quimerismo. Com a condição genética comprovada pelo tribunal, Brisa conseguirá os direitos como mãe de Tonho de volta no final da novela.

Veja também - Qual a idade de Danielle Olímpia, a Karina de Travessia

Teoria sobre Guerra ser pai de Brisa não vingou

Ao longo da novela, parte do público acreditou na teoria que Guerra poderia ser o parente de Brisa que a moça procurava. O folhetim focou em alguns momentos em histórias do passado do empresário vivido por Humberto Martins na terra natal da protagonista e muita gente acreditou que ela seria a verdadeira herdeira do ricaço.

No entanto, com o andamento da história e a descoberta de Bia em Travessia sobre o quimerismo - mostrando que o parente de Brisa esteve dentro dela a vida toda - a suposição foi por água abaixo.

Após o capítulo da grande revelação, o assunto virou pauta nas redes sociais e alguns noveleiros reclamaram da resolução escolhida pela autora Gloria Perez. "Se era pra isso não tinha a menor necessidade de frisar tanto que Brisa sempre foi sozinha e que Guerra pulava carnaval no Nordeste. A mocinha podia muito bem ter sua família, daria no mesmo", comentou um.

Se era pra isso não tinha a menor necessidade de frisar tanto que Brisa sempre foi sozinha e que Guerra pulava carnaval no Nordeste. A mocinha podia muito bem ter sua família, daria no mesmo. https://t.co/oqyTRuRT7s — dr. gouveia 💐 (@guirodrigg) May 2, 2023

"Passei a novela toda falando que o Guerra era pai da Brisa para no final não ser", reclamou outro no Twitter. "A maior fakenews da novela foi acharem que Guerra era o pai da Brisa", também foi comentado.

passei a novela toda falando que o guerra era pai da brisa pra no final não ser https://t.co/EvXUVg0rLy pic.twitter.com/e0zxGaJV8T — lemy (@darlingxmoon) May 2, 2023

A maior fakenews da novela foi acharem que Guerra era o pai da Brisa... kkkkkkkk#Travessia — Erica Mol (@EricaMol4) May 2, 2023

Leia também - como será o final da novela Travessia