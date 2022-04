Qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje na Libertadores? (26/04)

Corinthians e Boca Juniors se enfrentam nesta terça-feira, a partir das 21h30 (Horário de Brasília), na Neo Química Arena, pela terceira rodada da Libertadores na temporada. A partida marca o reencontro entre duas grandes equipes que possuem muitas histórias dentro de campo. A seguir, descubra em qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje.

Qual canal vai passar o jogo do Corinthians hoje?

O jogo do Corinthians hoje será transmitido nos canais SBT, ESPN e streaming Star +, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Pela TV aberta, o canal SBT transmite para todo o Brasil, menos para Minas Gerais e Espírito Santo, o jogo do Corinthians hoje. A narração é de Téo José com comentários de Mauro Beting e Emerson Sheik.

Para quem já está acostumado a assistir na TV por assinatura, o canal ESPN também é uma opção nesta terça-feira de Libertadores. Basta sintonizar através da sua operadora e curtir todos os lances do confronto.

Para quem não pode assistir na TV, o site do SBT (www.sbt.com.br) retransmite as imagens de graça, com a mesma narração que no canal, assim como o aplicativo SBT Vídeos, disponível para Android e iOS.

No streaming, o Star + é o responsável por disponibilizar a transmissão para o aplicativo.

Qual canal vai transmitir o jogo do Corinthians hoje:

Horário: 21h30

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: SBT (Menos MG e ES), Site do SBT, ESPN e Star+

Escalação do Corinthians para o jogo de hoje

O Corinthians tem baixas importantes para o confronto desta terça-feira na Libertadores. Começando com a boa notícia, o goleiro Cássio deve estar de volta após gripe no fim de semana.

Por outro lado, o clube divulgou que Gil, gripado, e Robson Bambu e o lateral João Pedro seguem em recuperação.

Além disso, o técnico Vitor Pereira testou positivo para Covid-19 na última segunda-feira e, por isso, não vai comandar o elenco alvinegro no jogo. Filipe Almeida é quem vai comandar o grupo.

Escalação do Corinthians:​ Cássio, Fagner, Raul Gustavo, João Victor, Fábio Santos, Maycon, Giuliano, Renato Augusto, Willian, Roger Guedes e Jô.

Corinthians na Libertadores

O Corinthians foi sorteado no grupo E da Libertadores 2022, o chamado grupo da morte. O grupo brasileiro disputa a primeira fase contra Boca Juniors, Deportivo Cali e Always Ready.

Todos os times são considerados extremamente difíceis de enfrentar. Por isso, o Timão faz questão de ascender o alerta ao entrar em campo para garantir a classificação até a próxima fase.

O alvinegro perdeu para o Always Ready na rodada de estreia, mas venceu o Deportivo Cali na segunda rodada. Ocupando a quarta posição, precisa dos três pontos nesta terça para subir na tabela e brigar pela vaga nas oitavas custe o que custar.

No vídeo a seguir, confira como foi um dos últimos encontros entre os times.