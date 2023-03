Saiba como assistir ao jogo do Corinthians sub 20 hoje. Foto: Reprodução Rodrigo Gazzanel / Ag. Corinthians

Torcedor poderá assistir ao duelo do Brasileirão sub 20 nesta quinta-feira através da internet de graça

Onde assistir o jogo do Corinthians x Cuiabá sub 20 hoje no Brasileirão - 30/03

Onde assistir o jogo do Corinthians x Cuiabá sub 20 hoje no Brasileirão – 30/03

Para encerrar a quinta rodada do Brasileirão, o Corinthians receberá o Cuiabá nesta quinta-feira, às 15h (Horário de Brasília) no Parque São Jorge, na capital paulista. Válido pelo grupo A, o jogo do Corinthians será transmitido ao vivo e de graça na internet para todo o Brasil.

O Timão vem de derrota para o Ceará, enquanto o Cuiabá ganhou do América na última semana.

Assistir o jogo do Corinthians sub 20 hoje

O jogo do Corinthians sub 20 hoje será transmitido no Corinthians TV no Youtube ao vivo e de graça. Sem transmissão na televisão, o torcedor terá que sintonizar a plataforma de vídeos para assistir.

Nenhum canal da TV paga ou aberta irá exibir o duelo do Corinthians e Cuiabá nesta quinta-feira. Por isso, o clube ficou responsável de passar a partida ao vivo para os torcedores em seu canal no Youtube.

É de graça e o torcedor não precisa se inscrever ou pagar nada por isso.

Quantos títulos brasileiro sub-20 o Corinthians tem?

O Corinthians tem um título do Brasileirão sub 20 em toda a história do futebol. O clube tornou-se campeão em 2014, quando venceu o Athletico na final por 1 a 0, no Estádio Passo d'Areia, Porto Alegre.

Por incrível que pareça, o Timão nunca mais alcançou a final da competição na categoria. O clube paulista é bastante conhecido pelo sucesso das categorias de base, mas nos últimos anos não conseguiu se firmar dentro e fora de campo, o que tem incomodado bastante os torcedores.

Este ano, o Corinthians vai tentar repatriar o título para o Parque São Jorge pela segunda vez.

Em que posição o Corinthians está?

Mesmo após a derrota para o Ceará, o Corinthians permanece em terceiro lugar com sete pontos, conquistados em duas vitórias e um empate, além do jogo perdido.

Os dois triunfos foram conquistados em casa. Como visitante, entretanto, o Filhos do Terrão não conseguiu mostrar bom desempenho perante os concorrentes.

GRUPO A

1 Flamengo - 9 pontos

2 Cuiabá - 8 pontos

3 Corinthians - 7 pontos

4 América MG - 6 pontos

5 Atlético MG - 6 pontos

6 Ceará - 6 pontos

7 Internacional - 6 pontos

8 Botafogo - 4 pontos

9 Fluminense - 3 pontos

10 RB Bragantino - 0 pontos

Escalação de Corinthians x Cuiabá

Para o duelo desta quinta-feira, no Brasileirão Sub-20, as equipes vão entrar em campo da seguinte maneira:

Corinthians: Kauê; Gustavo Henrique, Bidon, Léo Mana, Felipe Augusto; Ryan, Moscardo, Vitor Meer; Higor, Pedrinho e João Pedro.

Cuiabá: Rhyan; Vinícius Dorneles, Renan, Silva, Junior; Gustavo, Jadson, Valentim, Cauã; Rikelme e Calebe.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Corinthians Base (@corinthiansnabase)

Leia também:

Qual foi o último título do Corinthians?