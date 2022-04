Que horas é o jogo do Corinthians x Boca Juniors ao vivo hoje (26/04)

A terceira rodada da Libertadores no grupo E promove o esperado reencontro entre Corinthians e Boca Juniors nesta terça-feira. O palco do aguardado confronto será a Neo Química Arena, casa do Timão. Para saber que horas é o jogo do Corinthians x Boca Juniors hoje e onde assistir, confira a seguir.

O elenco de Vitor Pereira tem apenas três pontos enquanto ocupa a lanterna do grupo e, por isso, vai buscar os três pontos nesta terça em qualquer custo. Do outro lado, os argentinos também tem três pontos na 3ª posição.

Que horas é o jogo do Corinthians x Boca Juniors hoje?

O jogo do Corinthians e Boca Juniors hoje vai começar às 21h30, pelo horário de Brasília, na Neo Química Arena, na capital paulista, no estado de São Paulo.

A casa do Timão vai receber o confronto da terceira rodada da Libertadores, a chamada Neo Química Arena, antiga Arena Corinthians. A capacidade é de aproximadamente 50 torcedores, sendo o espaço mais temido por rivais em jogos de mata-mata.

O horário da transmissão pode começar um pouco mais cedo, já que o pré-jogo de emissoras trazem informações de jogadores e do próprio time titular.

Onde assistir o jogo do Corinthians ao vivo?

O jogo do Corinthians hoje será transmitido no SBT, ESPN e Star +, a partir das 21h30, pelo horário de Brasília.

Na TV aberta, a emissora do SBT transmite o jogo do Corinthians com narração de Téo José e comentários de Mauro Beting e do ídolo corintiano Emerson Sheik, com exceção dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo.

Outra opção é acompanhar através do site do SBT, que retransmite as imagens de graça, assim como o aplicativo SBT Vídeos, disponível para Android e iOS.

Já o ESPN também será responsável por transmitir o jogo do Corinthians ao vivo nesta terça. Porém, apenas assinantes da TV paga tem acesso ao canal. O Star +, serviço de streaming, também está disponível para assistir de maneira online.

Ficha técnica do Corinthians x Boca Juniors hoje:

Data: 26/04/2022

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Local: Neo Química Arena

Onde assistir: SBT (Menos MG e ES), ESPN e Star +

Escalação do Corinthians x Boca Juniors

Após forte gripe, o goleiro Cássio deve estar de volta para o jogo da Libertadores hoje. Já Vitor Pereira não deve estar presente no banco porque testou positivo para Covid-19.

Para o Boca não há novos desfalques no plantel de jogadores.

Escalação do Corinthians:​ Cássio, Fagner, Raul Gustavo, Gil, Fábio Santos, Maycon, Giuliano, Renato Augusto, Willian, Roger Guedes e Jô.

Escalação do Boca Juniors: Rossi, Advíncula, Aranda, Ávila, Fabra, Fernández, Romero, Ramírez, Salvio, Benedetto e Zeballos

Último encontro entre Corinthians x Boca Juniors

A última vez que Corinthians e Boca Juniors se enfrentaram aconteceu em 15 de maio de 2013, pelas oitavas de final da Copa Libertadores da América.

No primeiro jogo, o Boca venceu por 1 a 0, jogando na Argentina. Na volta, os dois empataram em 1 a 1, consolidando a classificação do time argentino para as quartas de final.

Últimos jogos de Corinthians e Boca Juniors

Corinthians:

Portuguesa 1 x 1 Corinthians (Quarta-feira, 20/04 na Copa do Brasil)

Palmeiras 3 x 0 Corinthians (Sábado, 23/04 no Brasileirão)

Boca Juniors:

Boca Juniors 1 x 1 Godoy Cruz (Quarta-feira, 20/04 no Campeonato Argentino)

Central Cordoba 1 x 2 Boca Juniors (Sábado, 23/04 no Campeonato Argentino)

