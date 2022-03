Que horas é o jogo do Corinthians e Palmeiras hoje e horário (17/3)

Hoje é dia de clássico no futebol. Timão e Palestra Itália se enfrentam nessa quinta-feira, 17 de março, pelo Paulistão 2022. Então confira que horas é o jogo do Corinthians e Palmeiras hoje e como assistir o Derby pelo Youtube, além de outras as informações sobre escalação e arbitragem.

Que horas é o jogo do Corinthians e Palmeiras hoje

Que horas é o jogo do Corinthians e Palmeiras hoje, a partir das 20h30 do horário de Brasília.

O jogo entre Palmeiras e Corinthians hoje, 17 de março, não vai passar na TV. Entretanto, o torcedor pode acompanhar através do Youtube e no pay-per-view Premiere e Paulistão Play a partir das 20h30, Horário de Brasília.

Válido pela sexta rodada do Paulista, o clássico precisou ser remarcado para esta quinta já que o alviverde disputou o Mundial de Clubes no começo de fevereiro, derrotado na final contra o Chelsea.

No entanto, as equipes apenas cumprem tabela já que já estão garantidas nas quartas de final do Campeonato Paulista em 2022. Dessa maneira, a vitória vale apenas para a alegria da torcida em assistir e comemorar o clássico.

Relembre como foi o último jogo entre Corinthians e Palmeiras.

Onde assistir Palmeiras x Corinthians hoje?

O jogo do Palmeiras e Corinthians hoje vai passar no canal do Paulistão no Youtube, a partir das 20h30, horário de Brasília.

Para sintonizar, basta procurar o canal no site de vídeos, clicar no link desejado e assistir. É possível acompanhar tanto pelo computador como pelo celular, tablet ou até mesmo na SmarTV.

Outra opção, entretanto, é assistir através do Premiere, pay-per-view da Rede Globo, disponível em operadoras de TV por assinatura como a Sky, Claro, Net e Oi, pelos valores extras de R$49,90 até R$89,90 no site oficial do pay-per-view (www.premiere.globo.com).

Se preferir, o Paulistão Play, streaming da Federão Paulista de Futebol, também vai transmitir o Derby. Para ter acesso, basta se inscrever (www.paulistaoplay.com.br), escolher o pacote pelo valor de R$34,99 com todos os jogos.

Acesse o link a seguir para assistir o jogo do Palmeiras x Corinthians hoje.

Palmeiras e Corinthians no Campeonato Paulista

As equipes de Palmeiras e Corinthians já estão classificadas para as quartas de final do Paulistão em 2022. No entanto, faltando apenas uma rodada para o fim da temporada, tudo pode mudar.

Confira a seguir as possibilidades para as quartas de final.

Corinthians x Inter De Limeira / Guarani / Água Santa

Palmeiras x Ituano / Botafogo SP / Mirassol

Para a semifinal, o time de melhor campanha enfrenta a 4ª melhor na temporada, enquanto na outra chave o time com a 2ª melhor campanha enfrenta o da 3ª melhor no Campeonato Paulista. Na semifinal, o jogo é único, enquanto a grande final acontece em duas mãos.

+ Onde assistir a Fórmula 1 em 2022? Calendário da temporada e datas