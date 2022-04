Qual canal vai transmitir Palmeiras x Corinthians hoje e horário (23/04)

A terceira rodada da Série A no Campeonato Brasileiro traz o Derby Paulista, o mais famoso dos clássicos no estado de São Paulo. Com a bola rolando às 19h (horário de Brasília) neste sábado, 23 de abril, Palmeiras e Corinthians se enfrentam na Arena Barueri, na cidade de Barueri. A seguir, saiba em qual canal vai transmitir Palmeiras x Corinthians hoje.

Qual canal vai transmitir Palmeiras x Corinthians hoje?

O jogo do Palmeiras e Corinthians hoje será transmitido no Premiere, pay-per-view, a partir das 19h, pelo horário de Brasília.

Com exclusividade, o Premiere exibe para todos os estados do Brasil através dos canais na TV paga, oferecido por valores diferentes na fatura somente aos assinantes. A narração vai ser de Milton Leite e comentários de Maurício Noriega e Paulo Nunes.

Outra opção é assinar e acompanhar pelo aplicativo do Premiere, com os valores disponíveis no site (www.premiere.globo.com) ou na plataforma para Android e iOS. Você também pode conferir os jogos do pay-per-view no computador, celular, tablets e SmarTV.

Qual canal vai transmitir o jogo do Palmeiras x Corinthians hoje

Horário: 19h

Local: Arena Barueri, na cidade de Barueri

Onde assistir: Premiere

Provável escalação de Palmeiras x Corinthians hoje

O técnico Abel Ferreira continua sem Luan, lesionado e em recuperação no departamento médico, para o clássico deste sábado.

Do outro lado, Vitor Pereira não tem novas baixas em seu plantel de jogadores. Por isso, o grupo deve estar completo em campo.

Escalação do Palmeiras:​ Weverton, Marcos Rocha, Murilo, Gustavo Gómez, Piquerez, Danilo, Zé Rafael, Raphael Veiga, Gustavo Scarpa, Dudu e Rony

Escalação do Corinthians: Cássio, Fagner, João Victor, Gil, Lucas Piton, Du Queiroz, Paulinho, Renato Augusto, Willian, Júnior Moraes e Róger Guedes

Palmeiras e Corinthians no Brasileirão

O Palmeiras não faz um bom início de temporada. Na rodada de estreia foi derrotado pelo Ceará em casa, até empatar com o Goiás na segunda rodada da competição.

Na última quarta-feira, o elenco alviverde empatou novamente com o Flamengo e, com os resultados, garante-se na 15ª posição com apenas dois pontos.

Do outro lado, o Corinthians faz uma bela campanha até aqui. Em primeiro lugar com seis pontos, o time alvinegro venceu o Botafogo na primeira rodada e o Avaí na segunda.

Confira como foi o último jogo dos times.

+ Quando vai começar a Copa do Mundo 2022 no Catar?