Quando vai começar a Copa do Mundo 2022 no Catar? Quem o Brasil irá enfrentar na fase de grupos? O Brasil tem chance de conquistar, finalmente, o hexa? As perguntas são muitas, mas a certeza é única: em novembro, os melhores do mundo se enfrentarão mais uma vez. No país, não se falará de outra coisa senão futebol.

A Copa do Mundo 2022 vai começar no dia 21 de novembro, às 7h no horário de Brasília, com o jogo entre Senegal x Holanda, no Al Khor Stadium, na cidade de Al Khor, no Catar.

O Brasil, no entanto, terá a sua primeira partida no dia 24 de novembro, às 16h, quando irá enfrentar a Sérvia, no Lusail Stadium.

A fase de grupos seguirá até o dia 2 de dezembro. A partir do dia 3, começa a etapa das oitavas de final, onde vão estar as 16 melhores dentre as 32 seleções.

A regra é simples. Nessa etapa, os grupos irão se cruzar. A x B, C x D, E x F e G x H. O líder de um grupo enfrenta o vice do outro e tenta levar a melhor para avançar de fase.

Confira as datas e os horários da Copa do mundo 2022:

Fase de grupos: 21 de novembro a 2 de dezembro

Oitavas de final: 3 de dezembro a 6 de dezembro

Quartas de final: 9 e 10 de dezembro

Semifinais: 13 e 14 de dezembro

Disputa de 3º lugar: 17 de dezembro

Final: 18 de dezembro

Os jogos da fase de grupos acontecem nos horários das 7h, 10h, 13h e 16h. Apenas na última rodada, os times se enfrentarão às 12h e às 16h, com dois jogos simultâneos.

Oitavas e quartas de final: 12h e 16h.

Semifinal: 16h

Decisão do 3º colocado e a final: 12h.

* Considerado o horário de Brasília.

Qual o grupo do Brasil na Copa do Mundo 2022?

O Brasil está no grupo G da Copa do Mundo 2022, por isso, vai começar enfrentando a Sérvia, no dia 24 de novembro. Depois, pegará a Suíça, no dia 28 e, por último, Camarões, no dia 2 de dezembro.

Devido ao ranking da Fifa, o Brasil encabeça um dos grupos da competição. Os outros cabeças de chave foram: o anfitrião Catar, Bélgica, França, Argentina, Inglaterra, Espanha e Portugal.

Confira a lista completa dos grupos da Copa do Mundo 2022:

Grupo A

Catar

Equador

Senegal

Holanda

Grupo B

Inglaterra

Irã

Estados Unidos

Indefinido

Grupo C

Argentina

Arabia Saudita

México

Polônia

Grupo D

França

Indefinido

Dinamarca

Tunisia

Grupo E

Espanha

Indefinido

Alemanha

Japão

Grupo F

Bélgica

Canadá

Morrocos

Croácia

Grupo G

Brasil

Sérvia

Suíça

Camarões

Grupo H

Portugal

Gana

Uruguai

Coreia

* Os grupos B, D e E ainda têm algumas indefinições. Eles esperam os jogos de repescagens intercontinental e europeia.

Veja quais times participam da repescagem:

Grupo B: País de Gales, Escócia ou Ucrânia.

Grupo D: Peru, Emirados Árabes ou Austrália

Grupo E: Costa Rica ou Nova Zelândia

Qual é o grupo da morte na Copa 2022?

Os grupos E e F são considerados os temidos grupos da morte na Copa do Mundo de 2022. Isso porque seleções de peso precisam se enfrentar logo na primeira fase para garantir a permanência na competição.

Para começar, no grupo E estão a Espanha e Alemanha, dois campeões mundiais. A seleção espanhola é detentora de um título mundial (2010), enquanto a seleção alemã está encostada no Brasil no ranking de países com mais títulos na Copa do Mundo. São quatro títulos ao todo (1954, 1974, 1990, 2014), além de quatro vice-lideranças e quatro medalhas de bronze.

Além disso, o grupo E ainda tem a seleção japonesa, que não facilitará a vida dos gigantes. Todos deverão jogar logo na fase de grupos para garantir vaga nas oitavas. Então, a equipe que entrar na repescagem para completar a equipe (Costa Rica ou Nova Zelândia) deve ficar atenta, o jogo não será fácil.

Já no grupo F, o que conta mais é o equilíbrio entre as equipes que irão se enfrentar. Nenhum dos times leva o título de campeão da Copa do Mundo. Mas, se considerar a tabela de medalhas, Croácia e Bélgica tem um Bronze na sua história.

Croácia conquistou o terceiro lugar em 1998, jogando contra a Holanda. Enquanto a Bélgica obteve o seu título mais recentemente, em 2018, disputando a colocação com a Inglaterra.

Já quando falamos em Canadá, podemos considerar que a equipe chegou forte em 2022. Depois de 36 anos da primeira participação na Copa do Mundo, a equipe voltou ao Mundial.

Quem completa o grupo F da Copa do Mundo é o Marrocos, que na última Copa, em 2018, apesar de não se classificar para as oitavas, conseguiu arrancar um empate no jogo contra a Espanha.

Copa do Mundo 2022: qual seleção é favorita ao título?

Não é nenhuma surpresa que o Brasil desperta grandes expectativas para a Copa do Mundo. A seleção canarinho tem nada menos que cinco troféus mundiais e a chegada do hexa já vem sendo esperada há alguns anos.

Colados com o Brasil, estão a Alemanha e a Itália, ambos com quatro títulos em sua história. No entanto, a Azzurra não jogará a Copa do Mundo em 2022. A equipe, comandada por Roberto Mancini, não se classificou para a disputa e, pela segunda vez consecutiva, não participa da competição.

Quando falamos da Alemanha, é preciso ficar atento. Além do triste marco do 7 x 1 em cima da seleção brasileira, a seleção é famosa por ser a equipe que mais jogou finais da Copa do Mundo, oito no total.

Logo atrás das três seleções, vêm Argentina, França e Uruguai. Cada um com duas conquistas. Inglaterra e Espanha preenchem a lista de campeões mundiais, cada um com um título.