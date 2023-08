Qual é o jogo da Globo hoje? Emissora exibe Galo x Palmeiras (02)

Com o início das oitavas de final da Libertadores tem jogo da Globo hoje, 02 de agosto, e é com a disputa entre Atlético-MG x Palmeiras. A partida será no Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte, após a novela Terra e Paixão. Esse é o jogo da ida.

Horário do jogo da Globo hoje

A Globo transmite na TV aberta o jogo do Palmeiras e Atlético Mineiro pela Libertadores nesta quarta-feira. O duelo é válido pelo confronto de ida nas oitavas de final, no Mineirão, às 21h30, horário de Brasília.

Logo após o capítulo inédito da novela 'Terra e Paixão,' a Globo exibe a partida para todo o Brasil com a narração de Luis Roberto e comentários de Roger Flores e Ricardinho. A transmissão é 100% gratuita em todo o território brasileiro. Pegue o controle remoto, sintonize no canal e assista como e onde quiser.

Quem vencer o jogo desta quarta-feira fica com a vantagem para o confronto de volta. Em caso de empate, as cobranças de pênalti vão determinar quem segue vivo na competição.

Além de acompanhar o jogo da Globo hoje na televisão, o torcedor também tem a oportunidade de assistir a programação na internet, através do streaming Globoplay. Como é uma emissora aberta, a plataforma disponibiliza a retransmissão de maneira gratuita para todos os usuários, sem precisar ser assinante. É só entrar no site (www.globoplay.globo.com) ou no aplicativo, se cadastrar na Conta Globo de graça com email, nome e senha, e ver a programação.

Atlético MG x Palmeiras - jogo da Globo hoje na Libertadores

Data: quarta-feira, 02/08

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Loca: Estádio do Mineirão, em Belo Horizonte

Onde assistir: Globo, Globoplay e Paramount+

Quando é a partida de volta entre Palmeiras x Atlético?

O confronto de volta entre Palmeiras e Atlético Mineiro, válido pelas oitavas de final da Libertadores, está marcado para a próxima quarta-feira, 09 de agosto, no Allianz Parque, na capital paulista às 21h30, horário de Brasília.

Como o Verdão ficou em primeiro lugar em seu grupo ele tem a vantagem de jogar a segunda partida em casa, enquanto o Galo abre o jogo nesta quarta-feira. O sorteio da Conmebol determinou cada um dos confrontos nas oitavas de final.

Não há gol fora de casa na Libertadores. Em 2021, inclusive, Atlético e Palmeiras disputaram a semifinal da competição em duas partidas, com empate em 0 a 0 na primeira e 1 a 1 na segunda, com o Verdão classificado por marcar no Mineirão.

A Globo também vai transmitir o segundo jogo entre Palmeiras e Atlético Mineiro.

