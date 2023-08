Resultado jogo do Brasil x Jamaica hoje: Seleção Brasileira está eliminada

Veja como ficou a situação do Brasil na Copa do Mundo. Foto: Reprodução Thais Magalhães/CBF

Mesmo com Marta em campo, a Seleção Brasileira não conseguiu o resultado necessário para avançar até a próxima fase e por isso está eliminada da Copa do Mundo Feminina. Nesta quarta-feira, 02/08, o resultado jogo do Brasil foi de empate com a Jamaica em 0 x 0 pela terceira e última rodada da fase de grupos. Com o resultado, França e Jamaica estão classificadas para as oitavas de final.

Resultado do jogo do Brasil contra a Jamaica na Copa do Mundo Feminina

Com o empate entre Brasil e Jamaica, a Seleção Brasileira está oficialmente eliminada da Copa do Mundo Feminina enquanto as jamaicanas seguem vivas para as oitavas de final. Com Marta em campo desde o primeiro tempo, a equipe brasileira buscou o jogo a todo momento mas esbarrou em uma defesa forte da Jamaica.

Como foi o primeiro tempo de Brasil x Jamaica?

O Brasil começou bem o primeiro tempo. Com Marta titular, a equipe sul-americana teve sete finalizações com perigo ao gol, mas os erros de passe prejudicaram o desempenho. Com apenas quatro minutos, a Rainha teve a chance de abrir o placar mas o chute vai para cima de Spencer, a goleira da Jamaica.

Marta seguiu muito bem no primeiro tempo, confiante e certeira nos chutes. Adriana, Tamires e Ary Borges foram as responsáveis pelas melhores oportunidades do Brasil, enquanto a Jamaica sequer buscou o jogo ou tentou abrir o placar em seu favor.

Como a Jamaica só precisava do empate para se classificar, o elenco preferiu se guardar na defesa, segurando cada uma das investidas do Brasil para manter o resultado.

Como foi o segundo tempo de Brasil x Jamaica?

A Jamaica entrou melhor no segundo tempo. Shaw teve boa chance aos dois minutos, mas sozinha na área não conseguiu completar a jogada. O Brasil manteve a sua postura ofensiva diante das adversárias, mas demorou para levar perigo.

Marta continuou trabalhando a bola no meio de campo até o ataque, mas os erros continuavam entre as jogadas, principalmente na hora de finalizar. A Seleção Brasileira não conseguiu finalizar e pareceu totalmente perdida dentro de campo, sem energia.

Faltando 10 minutos para o fim da partida, Shaw assustou a goleira Lelê e a defesa brasileira mandando a bola por cima do gol. O Brasil até tentou com Geyse, que deixou o banco, mas as jamaicanas seguraram a partida e conseguiram marcar e manter o resultado.

Sem tempo para mais nada, o resultado jogo do Brasil e Jamaica foi de 0 x 0 deu a classificação para a equipe do Caribe.

Como ficou a classificação do grupo F na Copa do Mundo Feminina?

Após três rodadas de confrontos em pontos corridos, a França e a Jamaica avançaram para as oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Com duas vitórias e um empate as francesas fecharam em primeiro lugar enquanto as jamaicanas ficaram com a vice-liderança.

O Brasil, que estreou com goleada diante do Panamá, perdeu para a França e empatou com a Jamaica, ficou fora da próxima fase por ter a desvantagem na pontuação diante da Jamaica. O mesmo acontece com o Panamá, que perdeu os três jogos na competição.

Com isso, Brasil e Panamá voltam mais cedo para os seus países.

GRUPO F DA COPA DO MUNDO

1 França - 7 pontos

2 Jamaica - 5 pontos

3 Brasil - 4 pontos

4 Panamá - 0 pontos

Campanha do Brasil na Copa do Mundo

Com o resultado jogo do Brasil nesta quarta-feira, a equipe sul-americana se despede da Copa do Mundo da FIFA em 2023.

Brasil 4 x 0 Panamá - 1ª rodada

Segunda-feira, 24/07

Estádio Hindmarsh, na Austrália

Brasil 1 x 2 França - 2ª rodada

Sábado, 29/07

Estádio Brisbane, na Austrália

Brasil 0 x 0 Jamaica - 3ª rodada

Quarta-feira, 02/08

Estádio Melbourne Rectangular, na Austrália

Quem a Jamaica vai enfrentar nas oitavas de final?

A Jamaica vai jogar contra o primeiro colocado do grupo H nas oitavas de final da Copa do Mundo Feminina. Além das jamaicanas, a França também garantiu a sua participação como o líder do grupo F, enfrentando o segundo colocado do grupo H.

Os adversários da Jamaica deve ser a Colômbia, Alemanha ou Marrocos, a depender do resultado do outro grupo. Os jogos serão realizados na quinta-feira, 03 de agosto.

Sábado, 05/08:

Suíça x Espanha - 02h

Japão x Noruega - 05h

Holanda x África do Sul - 23h

Domingo, 06/08:

Suécia x Estados Unidos - 06h

Segunda-feira, 07/08:

Inglaterra x Nigéria - 04h30

Austrália x Dinamarca - 07h30

Terça-feira, 08/08:

1º H x Jamaica - 05h

França x 2º H - 08h

