Qual é o próximo jogo do Brasil em junho 2022? Agenda de amistosos

Depois de golear a Coréia do Sul em amistoso internacional, a Seleção Brasileira ainda tem mais um compromisso para cumprir na agenda de junho, antes da Copa do Mundo do Catar marcada para novembro. O objetivo principal do técnico Tite é observar jogadores e estudar prováveis escalações para o fim do ano. Mas qual vai ser o próximo jogo do Brasil?

Qual é o próximo jogo do Brasil em junho?

O próximo jogo do Brasil vai acontecer na segunda-feira, 6 de junho de 2022, contra o Japão, no Estádio Nacional de Tóquio, a partir das 07h30, pelo horário de Brasília.

Como forma de preparação para a Copa do Mundo no fim do ano, a CBF agendou dois compromissos para o mês de junho na Ásia, diante da Coréia do Sul e do próprio Japão.

Esta é a penúltima data FIFA da temporada antes do Mundial, onde o técnico Tite poderá observar jogadores em campo e quem sabe definir a lista final em busca do tão sonhado hexa. A última acontecerá em setembro, dois meses antes da Copa onde a equipe estará definida.

Japão x Brasil

Data: 06/06/2022

Horário: 07h20 (Horário de Brasília)

Local: Estádio Nacional de Tóquio, em Tóquio, no Japão

Onde assistir: Globo e SporTV

Onde vai passar o jogo do Brasil x Japão?

O jogo amistoso entre Brasil e Japão em junho será transmitido ao vivo na Globo, pela TV aberta para todos os estados do país, a partir das sete e vinte da manhã.

Desta vez, diferença do que aconteceu diante da Coréia do Sul, é Galvão Bueno quem irá narrar a partida para o público. Até o momento, não há informações sobre quem vai comentar ao lado do profissional.

Outra opção será o canal do SporTV, disponível somente em operadoras de TV por assinatura, também em todo o país ao vivo. Desta vez será Luiz Carlos Jr quem irá narrar o confronto amistoso.

Para assistir online, é possível acompanhar através do site do GloboPlay de graça, através do seu acesso pelo e-mail e a senha, além do aplicativo de streaming pelo celular, tablet, computador e na smart TV.

Em que grupo o Brasil caiu na Copa do Mundo?

O Brasil está no grupo G da Copa do Mundo do Catar, ao lado da Suíça, Sérvia e Camarões.

Serão três confrontos na primeira fase da competição da FIFA, disputados em 24 e 28 de novembro e no dia 2 de dezembro contra as seleções definidas pelo sorteio da entidade.

Depois, os dois melhores de cada grupo avançam para as oitavas de final, disputada em jogo único. Os oito vencedores seguem para disputar as quartas. Os ganhadores novamente seguem para a semifinal onde, então, serão definidos os finalistas da Copa do Mundo de 2022 no Catar.