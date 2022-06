Confira como foi o jogo do Brasil com a Coréia do Sul. Foto: Reprodução / Lucas Figueiredo / CBF

Resultado do jogo do Brasil hoje: Seleção goleia Coréia do Sul por 5 x 1

Cumprindo agenda de amistosos na Ásia para se preparar para o Mundial da FIFA, o Brasil fez bonito e venceu a Coréia do Sul por 5 x 1 nesta quinta-feira, 2 de junho, no Estádio Seoul World Cup, em Seoul. Com gols de Richarlison e Neymar, por duas vezes, o resultado do jogo do Brasil hoje deixou torcedores animados e ansiosos.

O resultado do jogo do Brasil hoje foi a vitória em cima da Coréia do Sul por 5 x 1. Com gols de Richarlison e dois de Neymar, a Seleção encantou com o seu futebol jogando em Seoul, na Coréia, em amistoso preparatório para a Copa do Mundo do Catar.

O Brasil, comandado pelo técnico Tite, foi para campo nesta quinta-feira com: Weverton; Alex Sandro, Marquinhos, Thiago Silva, Dani Alves; Casemiro, Fred, Raphinha, Lucas Paquetá; Richarlison e Neymar.

PRIMEIRO TEMPO DO JOGO DO BRASIL X CORÉIA DO SUL

Jogando em Seoul, no palco da abertura da Copa do Mundo de 2002, as seleções do Brasil e Coréia do Sul entraram em campo prontas e preparadas para disputar um belo jogo na manhã desta quinta-feira, noite no horário de Seoul.

Bastou apenas um minuto para a Seleção Brasileira abrir o placar. Thiago Silva cabeceou após cobrança de falta de Alex Sandro mas, no mesmo instante, a arbitragem anulou a marcação.

Os comandados de Tite seguiram pressionando e trocando passes em campo, incomodando a zaga sul-coreana. Foi então que, com apenas 11 minutos, o gol do Brasil saiu. Em jogada de Alex Sandro, o jogador do Everton, Richarlison, aproveitou para encher as redes do goleiro Kim.

Alex Sandro vai na linha de fundo, cruza, Fred chuta pro gol e Richarlison desvia para abrir o placar COREIA DO SUL 0x1 BRASILpic.twitter.com/VaezOnmGy5 — HTE Sports (@HTE__Sports) June 2, 2022

Apenas um minuto depois, Raphinha assustou novamente a defesa do adversário mandando por cima do gol.

Do outro lado, Son foi o melhor jogador da Coréia do Sul, mas sem conseguir sucesso em suas jogadas. O confronto seguiu com vantagem para o Brasil, até Hwang Ui-Jo, aos 30 minutos, receber dentro da área e, sem chances para a marcação de Thiago Silva, empatar a partida.

A partir da marcação dos sul-coreanos, o confronto ficou um pouco mais equilibrado. Fechando a primeira etapa, o Brasil teve pênalti em seu favor. Neymar assumiu a responsabilidade e ampliou o resultado aos 41 minutos. Sem tempo para mais nada, jogadores seguiram para o vestiário.

Gol de pênalti de Neymar COREIA DO SUL 1×2 BRASILpic.twitter.com/ZZOvg3RiD7 — HTE Sports (@HTE__Sports) June 2, 2022

SEGUNDO TEMPO DO JOGO DO BRASIL X CORÉIA DO SUL

O Brasil conseguiu manter o alto desempenho também no segundo tempo, pressionando os adversários e levando perigo até o goleiro Kim.

A primeira boa oportunidade saiu dos pés de Paquetá, logo aos 4 minutos, mas sem sucesso. Três minutos depois, o ex-jogador do Flamengo e atual representante do Lyon recebeu passe de Neymar e, na área, ficou cara a cara com o goleiro rival, que aproveitou para fazer bela defesa.

Com o bom desempenho dos brasileiros, não demorou para o placar aumentar. Aos 10 minutos, Alex Sandro foi derrubado dentro da área de Kim Young-Gwon, com o árbitro assinalando a penalidade em favor do time brasileiro. Neymar assumiu a responsabilidade e ampliou para três gols o resultado do jogo do Brasil hoje.

Outro gol de pênalti de Neymar. E o goleirão, hein? COREIA DO SUL 1×3 BRASILpic.twitter.com/sOuH594Bqb — HTE Sports (@HTE__Sports) June 2, 2022

A melhor chance da Coréia do Sul veio aos 13 com Hwang, mas Weverton fez bom trabalho e defendeu.

Tite chamou Vinicius Junior do banco e, no mesmo instante, torcedores no estádio gritaram o nome do jogador responsável pelo gol na final da Champions no Real Madrid aos 25 minutos.

O Brasil seguiu pressionando em campo por toda a segunda etapa, obrigando a zaga sul coreana a trabalhar. A pressão surtiu efeito e, aos 34, Philippe Coutinho aproveitou a bobeada dos adversários para deixar o seu no confronto amistosos.

A defesa sul-coreana entregou a bola e COUTINHO não desperdiçou COREIA DO SUL 1×4 BRASILpic.twitter.com/Qg3dU7rUcy — HTE Sports (@HTE__Sports) June 2, 2022

Do outro lado, boas oportunidades saíram dos pés de Son, jogador do Tottenham, mas sem muito perigo.

Fechando o amistoso nesta quinta-feira, Gabriel Jesus aproveitou para deixar o seu ao adentrar a área rival sozinho, quebrando o seu jejum após 19 partidas sem fazer gols.

Um belo gol de Gabriel Jesus para ampliar a goleada! COREIA DO SUL 1×5 BRASILpic.twitter.com/DiYWqNjdwY — HTE Sports (@HTE__Sports) June 2, 2022

Após os quatro minutos de acréscimos, o árbitro apitou e o resultado do jogo do Brasil hoje ficou em 5 x 1, a maior goleada dos brasileiros em cima da Coréia do Sul na história.

Retrospecto de Brasil x Coréia do Sul

As seleções já se enfrentaram por sete vezes, incluindo a partida desta quinta-feira. Ao todo, o Brasil é quem possui vantagem com seis vitórias e apenas um resultado em favor da Coréia do Sul, de acordo com dados do portal de estatísticas O Gol.

A última vez que as equipes se enfrentaram aconteceu em 19 de novembro de 2019, também em confronto amistoso na agenda das seleções. Por 3 x 0, com gols de Lucas Paquetá, Coutinho e Danilo, o time brasileiro levou a melhor, garantindo o desempenho diante do oponente.

A Coréia só venceu uma vez, em 27 de março de 1999, por 1 x 0, também em amistoso.

Qual é o próximo jogo da Seleção Brasileira?

O próximo jogo do Brasil vai ser na segunda-feira, dia 6 de junho de 2022, contra o Japão, a partir das 07h20, pelo horário de Brasília.

As seleções entram em campo em amistoso, cumprindo a agenda imposta pela CBF como forma de preparação para o Mundial da FIFA no Catar, marcado para novembro e dezembro deste ano. Esta será a penúltima Data FIFA da temporada, que promete grandes resultados e muito treinamento.

A partida do Brasil em amistoso na segunda-feira será transmitida ao vivo pela TV Globo, com narração de Galvão Bueno.