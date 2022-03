Um dos nomes mais lembrados da versão de 1990 na TV Manchete, Almir Sater ganhou um personagem enigmático na trama na obra de Benedito Ruy Barbosa e alcançou um enorme sucesso. Qual era o papel de Almir Sater na novela Pantanal? O cantor aparecerá no remake como outra pessoa.

Qual era o papel de Almir Sater na novela Pantanal?

Na versão original da novela Pantanal, o cantor Almir Sater interpretou o personagem Trindade. O homem era um peão e violeiro que passou a trabalhar na fazenda de José Leôncio. Um dos maiores mistérios que cercava o personagem era uma lenda que dizia que Trindade tinha pacto com o diabo.

Ao longo da trama, o personagem acabou se envolvendo com Irma (Carolina Ferraz/Elaine Cristina), com quem chegou a ter um filho na novela. O peão foi quem realizou o parto do próprio filho na história.

Além disso, o papel de Almir Sater na novela Pantanal tinha grande amizade com Tibério, personagem de Sérgio Reis, que era administrador do local. Os dois cantaram e tocaram lado a lado muitas vezes no folhetim. E essa amizade não era apenas nas telinhas, companheiros de longa data, Sérgio Reis foi quem convenceu Almir a aceitar trabalhar na novela.

A ideia de Benedito Ruy Barbosa para Pantanal surgiu quando o autor viajou com Sérgio Reis ao Mato Grosso do Sul e depois se tornou a missão do cantor convencer o colega a participar do projeto também. Almir e Sérgio trabalharam juntos em mais duas novelas, O Rei do Gado (1996), da Globo, e Bicho do Mato (2006 – 2007), na Record.

Quem vai substituir Almir Sater no papel da nova versão da novela Pantanal?

Trindade será interpretado por Gabriel Sater, filho de Almir Sater, no remake da novela Pantanal. Pai e filho contracenarão no folhetim e segundo o próprio Sater, ao site oficial da Globo, haverá alguns momentos da trama em que os dois terão duelos musicais.

Carreira

Antes do papel como Trindade na novela Pantanal, Almir Sater havia atuado apenas duas vezes na frente de câmeras, no filme As Bellas da Billings (1987) e no curta-metragem Caramujo-flor (1988). O trabalho no folhetim de Ruy Barbosa foi seu primeiro grande trabalho nas telinhas.

Depois do sucesso, Almir Sater conquistou mais espaço e protagonizou a novela A História de Ana Raio e Zé Trovão ao lado de Yngra Liberato na Manchete. Apesar de ser tornar um rosto conhecido, Almir não se dedicou a vida de ator, o foco do sul mato grossense foi a música.

Apenas em 1996, cinco anos após o término de Ana Raio e Zé Trovão, Almir resolveu retornar às telinhas, em uma outra novela de Benedito Ruy Barbosa, O Rei do Gado. Na trama, ele viveu Pirilampo, que fazia dupla com Saracura, papel de Sérgio Reis.

Uma década depois, Almir Sater deu vida ao papel de Mariano na novela Bicho do Mato e desde então não atuou mais. O retorno do famoso ao mundo das novelas será com o remake de Pantanal.

Qual o personagem de Sater na nova versão de Pantanal

No remake de Pantanal, Almir Sater não interpretará o mesmo papel que viveu na versão original da novela, agora o famoso será Eugênio. Chalaneiro, ele será responsável por levar os moradores e visitantes ao pantanal pelo rio. O personagem é viúvo e como era de se esperar, também toca.

O ator contou ao Gshow, site da Globo, que recebeu convite para fazer papéis maiores no remake, com um protagonismo mais evidente, mas que não sentiu o encaixe perfeito com nenhum dos personagens. Depois de conversas com Bruno Luperi, responsável pela adaptação da novela, conseguiu se achar na pele de Eugênio e optou por interpretar o chalaneiro.

Quando estreia o remake de Pantanal?

A nova versão da novela Pantanal, em que Almir Sater ficou com o papel de Eugênio, vai estrear no dia 28 de março de 2022, uma segunda-feira. O folhetim vai ocupar a faixa das 21h e começará sempre depois do Jornal Nacional, com possíveis exceções em caso de partidas de futebol, programação diferenciada da emissora, entre outros motivos.

Assim como a primeira versão da novela, o novo folhetim será dividido em duas fases. Haverá um salto no tempo entre uma fase e outra, assim acontecerão trocas no elenco, como Renato Góes que será substituído por Marcos Palmeira, Bruna Linzmeyer que passará o bastão para Karine Teles, Dira Paes que ficará no lugar de Leticia Salles, entre outros.

Conheça a trama:

Leia também

História da novela Pantanal: 5 pontos para entender a trama