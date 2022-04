Qual jogo a Globo vai transmitir hoje? Programação de quarta-feira (20/04)

A terceira fase da Copa do Brasil começou. Nesta quarta-feira, 20 de abril de 2022, nove confrontos serão realizados entre as equipes classificadas. Com dois jogos, ida e volta, vence quem garantir mais gols ao fim da segunda partida. Porém, qual jogo a Globo vai transmitir hoje? Saiba a seguir quais jogos terão transmissão na TV aberta.

Qual jogo a Globo vai transmitir hoje?

A Globo vai transmitir dois jogos nesta quarta-feira, 20 de abril, na faixa das 21h30, horário de Brasília. Pela terceira fase da Copa do Brasil, a emissora vai passar os confrontos entre Portuguesa do Rio de Janeiro e Corinthians, enquanto o duelo entre Ceilândia e Botafogo também ganha transmissão para outra parte do Brasil.

Os jogos de hoje são válidos pela primeira rodada da terceira fase na Copa do Brasil. Quem abrir vantagem hoje segue para o jogo de volta precisando somente do empate. Assim, vence o time que obter mais pontos na disputa, já que o gol fora de casa não é válido como critério de desempate. Se a igualdade persistir, a disputa de pênaltis será iniciada.

A seguir, confira quais jogos a Globo vai transmitir hoje e como assistir.

Portuguesa-RJ x Corinthians

Horário: 21h30

Local: Estádio do Café, em Londrina, no Paraná

Onde assistir: Globo (SP, RS, SC, PR, GO, TO, MS, MT, BA, SE, AL, CE, PA, AM, RO, AC, RR, AP, cidades de Araxá, Uberaba, Uberlândia e Ituiutaba), SporTV e Premiere

Narração: Cléber Machado e comentários de Casagrande e Caio Ribeiro. SporTV: Narração de Milton Leite e comentários de Maurício Noriega e Ricardinho

Ceilândia x Botafogo

Horário: 21h30

Local: Estádio Mané Garrincha, em Brasília, DF

Onde assistir: Globo (RJ, ES, MG, PE, MA, PI, RN, PB e DF), SporTV 2 e Premiere

Narração: Renata Silveira e comentários de Janette Arcanjo, Júnior e Roger Flores. SporTV: narração de Jader Rocha e comentários de PC Vasconcellos e Petkovic.

Programação da Globo hoje

Confira a programação da Globo nesta quarta-feira, 20 de abril de 2022. Lembrando que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

04:00 Hora Um

06:00 Jornal Local

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 O Cravo e a Rosa

15:05 Sessão da Tarde – Detetives do Prédio Azul 2

17:05 Vale a Pena Ver De Novo – O Clone

18:05 Além da Ilusão

18:45 Jornal Local

19:15 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:00 Jornal Nacional

20:35 Pantanal

21:20 Futebol

22:30 BBB 22

00:05 Que História É Essa, Porchat?

00:50 Jornal da Globo

