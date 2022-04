Confira a programação e saiba qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje. Foto: Reprodução / Pixabay

Competição retorna nesta terça-feira com as quartas de final na temporada

Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje? Programação e horário

Nesta terça, as quartas de final da Champions estão de volta, começando às 16h (Horário de Brasília). Quem vencer, ganha vantagem para a partida de volta, marcada para a semana que vem. Agora, os torcedores querem saber qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje? Após o programa Fofocalizando, a emissora transmite uma partida para todo o Brasil.

Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje?

O SBT vai passar o jogo do Manchester City x Atlético de Madrid hoje, a partir das 16h, pelo horário de Brasília.

Com narração de Téo José e comentários de Mauro Cezar Pereira e Nadine Basttos, a emissora do SBT vai transmitir de graça e ao vivo o jogo da Champions League hoje, para todos os estados do Brasil.

Para quem não pode acompanhar pela televisão, o site da emissora (www.sbt.com.br) retransmite as imagens de graça, assim como o aplicativo SBT Vídeos. Basta procurar pela plataforma no smartphone, Android ou iOS, baixar e conectar-se.

Pela TV paga, o canal da TNT e o serviço de streaming HBO Max também são responsáveis pelos direitos de transmissão da Champions League nesta terça-feira.

Jogo da Champions hoje no SBT: Manchester City x Atlético de Madrid

Horário: 16h

Onde assistir o jogo da Champions hoje: Canal SBT em todo o Brasil, Site do SBT (www.sbt.com.br) e APP

Quartas de final da Champions League 2022

As quartas de final da Champiosn League apresentam quatro confrontos, disputados em duas mãos. Na primeira rodada, o Manchester City recebe o Atlético de Madrid na Inglaterra, enquanto o Benfica também enfrenta o Liverpool em Portugal. Para completar a chave, o Real Madrid visita o Chelsea na Inglaterra na quarta-feira, assim como o Villarreal recebe o Bayern de Munique também na quarta.

Confira a seguir todos os jogos das quartas de final da Champions.

Quarta-feira (06/04)

Chelsea x Real Madrid – 16h

Villarreal x Bayern de Munique – 16h

Terça-feira (12/04)

Bayern de Munique x Villarreal – 16h

Real Madrid x Chelsea – 16h

Quarta-feira (13/04)

Atlético de Madrid x Manchester City – 16h

Liverpool x Benfica – 16h

Programação da Champions League

As quartas de final serão realizadas entre os dias 5, 6, 12 e 13 de abril de 2022. Depois, as semis vão acontecer no mês de maio e, só aí, é que conheceremos os finalistas da Champions League.

Quartas de final

Primeiras mãos: 5 e 6 de abril

Segunda mão: 12 e 13 de abril

Semifinais

Primeiras mãos: 26 e 27 de abril

Segunda mão: 3 e 4 de maio

Final

Sábado, 28 de maio (Stade de France, Paris)

