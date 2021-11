Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje? (23/11)

Após uma longa pausa, a bola volta a rolar nesta terça-feira, 23 de novembro, pela fase de grupos da Champions League em oito confrontos decisivos. Qual jogo da Champions vai passar no SBT hoje? Logo após o capítulo de Coração Indomável, a partir das 17h, a emissora exibe um clássico do futebol válido pela quinta rodada.

Tem jogo da Champions no SBT hoje?

O confronto entre Barcelona x Benfica, pela quinta rodada do grupo E na Liga dos Campeões, vai dominar a tela do SBT hoje, terça-feira em 23 de novembro de 2021, com transmissão ao vivo para todo o Brasil. O duelo vai começar às 17 horas da tarde, pelo horário de Brasília.

A narração é de Luiz Alano, com comentários de Mauro Beting, Nadine Basttos e o repórter João Venturi direto do Camp Nou.

O confronto marca a possibilidade do Barcelona de se classificar de forma antecipada para as oitavas de final da competição. Em segundo lugar com 6 pontos, se o elenco da Catalunha vencer, vai para 9, ou seja, não poderá mais ser alcançado pelos outros dois clubes do grupo. O empate, porém, não garante a classificação para o Barcelona.

Em abril de 2021, em acordo com a Agência Team, o SBT divulgou que será responsável por transmitir os jogos da Champions na televisão aberta até 2024. Na cláusula, o canal de Silvio Santos pode passar apenas um jogo por rodada, sempre às terças, com exceção da final que acontece no sábado.

Como assistir ao vivo a Liga dos Campeões na programação do SBT?

Se engana quem acha que a única opção para assistir o canal é apenas na televisão. A emissora está disponível em todo o Brasil, tanto na rede principal como por suas afiliadas ao redor do país.

Desse modo, além de assistir ao vivo pela televisão, você também tem a opção de acompanhar a programação do SBT pelo site oficial (www.sbt.com.br). Outra opção é acompanhar através do aplicativo SBT Vídeos, com a possibilidade de assistir a programação ao vivo em qualquer lugar.

SKY : 09 / 409

: 09 / 409 CLARO/NET : 23 / 523 / 17 / 509

: 23 / 523 / 17 / 509 VIVO : 222 / 14 / 514

: 222 / 14 / 514 OI : 11

: 11 ALGAR TV : 701

: 701 BLU TV : 250

: 250 TV ALPHAVILLE : 16 / 316

: 16 / 316 CABO TELECOM: 120

Quinta rodada da Champions League 2021/22

Pela quinta rodada da Liga dos Campeões, dezesseis jogos serão realizados entre a terça e quarta-feira por dois horários no período da tarde.

Depois da realização da data FIFA, as decisões na fase de grupos estão de volta. Pelo grupo E, o Barcelona tem a oportunidade de se garantir nas oitavas enquanto o RB Salzburg entra em campo por uma vitória também para carimbar o passaporte.

Lembrando que Ajax, Bayern de Munique, Juventus e Liverpool já estão classificados para as oitavas de final.

Confira todos os jogos da quinta rodada na semana.

Terça-feira (23/11):

Dinamo de Kiev x Bayern de Munique – 14h45 (Space e HBO Max)

Villarreal x Manchester United – 14h45 (TNT e HBO Max)

Chelsea x Juventus – 17h (HBO Max)

Barcelona x Benfica – 17h (SBT, TNT e HBO Max)

Malmo x Zenit – 17h (HBO Max)

Sevilla x Wolfsburg – 17h (Space e HBO Max)

Lille x RB Salzburg – 17h (HBO Max)

Young Boys x Atalanta – 17h (HBO Max)

Quarta-feira (24/11):

Besiktas x Ajax – 14h45 (TNT e HBO Max)

Inter de Milão x Shakhtar Donetsk – 14h45 (Space e HBO Max)

Sporting x Borussia Dortmund – 17h (HBO Max)

Manchester City x PSG – 17h (TNT e HBO Max)

Liverpool x Porto – 17h (HBO Max)

Atlético de Madrid x Milan – 17h (Space e HBO Max)

Club Brugge x RB Leipzig – 17h (HBO Max)

Sheriff x Real Madrid – 17h (HBO Max)

