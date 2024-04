Qual jogo vai passar na Globo hoje (24/04)? Programação em MG, SP e RJ

TV Globo vai exibir jogos diferentes nos estados do Rio de Janeiro e São Paulo, mas ambos começarão às 21h30 – de Brasília

Nesta quarta-feira, 24, acontecem partidas pela fase de grupo da Libertadores 2024, e a TV Globo exibe dois jogos para diferentes regiões. Veja qual disputa vai passar no seu estado.

Jogo na Globo hoje na Libertadores

A partir das 21h30, horário de Brasília, a Rede Globo exibe Bolívar-BOL x Flamengo e Independiente Del Valle-EQU x Palmeiras.

A divisão de transmissão por estado será a seguinte: o jogo do Palmeiras será exibido para os estados de São Paulo, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, com a narração de Everaldo Marques e comentários de Caio Ribeiro e Ricardinho.

Já o jogo do Flamengo vai passar na Globo do Rio de Janeiro, mais 22 estados e o Distrito Federal, com narração de Luis Roberto e análises de Junior e Roger Flores.

É possível assistir ao jogo pela televisão e também pela internet, gratuitamente pelo Globoplay. Outra forma de assistir a partida é através do canais SporTV, disponibilizados para quem TV a cabo ou é assinante do plano +canais da plataforma de streaming.

Programação da emissora hoje - 24/04/2024

Alem do jogo de futebol hoje na Globo, acompanhe qual é a programação completa da emissora durante até a noite, ressaltando que a rede pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

Quarta-feira, 24/04/2024

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Encontro Com Patrícia Poeta

10:35 Mais Você

11:45 Praça TV - 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

14:45 Cheias de Charme

15:25 Sessão da Tarde - Sem Palavras

17:05 Vale a Pena Ver de Novo - Paraíso Tropical

18:05 No Rancho Fundo

18:45 Praça TV - 2ª Edição

19:15 Família é Tudo

20:00 Jornal Nacional

20:30 Renascer

21:15 Futebol

23:30 Segue o Jogo

23:45 Que História é Essa Porchat?

00:30 Jornal da Globo

01:20 Conversa com Bial

02:00 Família é Tudo

02:40 Comédia Na Madruga I

03:25 Comédia Na Madruga II

Aproveite e siga o DCI no Google News