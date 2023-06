Premiação da Libertadores 2023 do 1º e 2º lugar

A Copa Libertadores é a maior competição de futebol da América do Sul. Clubes de todos os países disputam o torneio em busca do título, da valiosa taça e da premiação milionária ao fim da temporada. Saiba quanto é a premiação da Libertadores e quanto o campeão pode faturar.

Quanto é a premiação da Libertadores para o campeão?

O campeão da Libertadores 2023 vai faturar a premiação de R$ 94,5 milhões, o mesmo que US$ 18 milhões. No total, o campeão pode ganhar até R$147,5 milhões.

Este ano, o segundo colocado volta para a casa com R$ 36,7 milhões após a final.

O total distribuído para as equipes entre todas as fases é de US$ 207,8 milhões, pouco mais de 1 bilhão de reais. No ano passado, o Flamengo faturou R$ 85 milhões por vencer a competição, ou seja, houve um aumento de aproximadamente 21% na premiação da Libertadores para o campeão.

A Libertadores é a premiação mais rentável para as equipes no futebol sul-americano, se comparado à Sul-Americana, Recopa e Libertadores Feminina.

Premiação da Sul-Americana 2023

Campeão: R$ 26,25 milhões (US$ 5 milhões)

Vice-campeão: R$ 10,5 milhões (US$ 2 milhões)

Premiação da Recopa 2023

Campeão: R$ 8,7 milhões (US$ 1,8 milhão)

Vice-campeão: R$ 4,3 milhões (US$ 900 mil)

Premiação da Libertadores Feminina 2023

Campeão: R$ 4,3 milhões (US$ 1,7 milhão)

Vice-campeão: R$ 3,15 milhão (US$ 600 mil)

Relembre como foi a final da Libertadores 2022 com Flamengo campeão da Libertadores

Quanto a Libertadores paga por fase?

A Copa Libertadores da América é a competição mais democrática do continente. Cada vez que o time avança uma nova etapa, a Conmebol paga um valor como premiação.

Durante a fase preliminar, o elenco ganha um novo valor cada vez que avança para a próxima fase. Isso acontece até chegar na fase de grupos e, depois, no mata-mata até a final. O valor total de premiação distribuído na Libertadores em 2023 é de US$ 207,8 milhões.

Confira todos os valores da premiação da Libertadores em 2023.

Primeira fase preliminar: R$ 1,9 milhões (US$ 400 mil)

Segunda fase preliminar: R$ 2,4 milhões (US$ 500 mil)

Terceira fase preliminar: R$ 2,9 milhões (US$ 600 mil)

Fase de grupos: R$ 15,7 milhões (US$ 3 milhões)

Oitavas de final: R$ 6,6 milhões (US$ 1,25 milhão)

Quartas de final: R$ 8,9 milhões (US$ 1,7 milhão)

Semifinal: R$ 12,1 milhões (US$ 2,3 milhões)

Vice-campeão: R$ 36,7 milhões (US$ 7 milhões)

Campeão: R$ 94,5 milhões (US$ 18 milhões)

Quanto vale cada jogo da Libertadores 2023?

Este ano, a Conmebol fez questão de surpreender os torcedores e os próprios clubes. Durante as seis rodadas da fase de grupos, cada vitória dará o bônus de R$ 1,57 milhão, ou US$ 300 mil.

O objetivo é fazer com que os times se esforcem cada vez mais dentro de campo para brigarem pela classificação e, consequentemente, apresentem bons resultados na competição. Não há premiação em caso de empate.

É importante ressaltar que a premiação de R$ 15,7 milhões (US$ 3 milhões) é fixa para os 32 clubes da fase de grupos, esse valor não sofre alteração. O bônus de US$ 300 mil é entregue a mais em cada vitória da etapa.

Se o time ganhar os seis jogos, ele vai faturar US$ 1,8 milhão, o mesmo que 8 milhões de reais na cotação de junho.

Vitória - US$ 300 mil (R$ 1,57 milhão)

- US$ 300 mil (R$ 1,57 milhão) Empate - Não há premiação

- Não há premiação Total - US$ 1,8 milhão (R$ 8,7 milhões)

Quem vai ser o campeão da Libertadores de 2023?

A Copa Libertadores da América ainda está na fase de grupos, portanto não é possível saber quais equipes vão concorrerem pela taça.

Até o fim da quinta rodada, em junho de 2023, o Atlético Nacional, Palmeiras, Athletico Paranaense, Olimpia, Boca Juniors, Bolívar, Argentinos Juniors, Racing e Independiente del Valle estão classificados para as oitavas de final da Libertadores.

Atual campeão, o Flamengo deve avançar para a primeira rodada do mata-mata. Os favoritos ao título são Palmeiras, Boca Juniors, Atlético Nacional, Athletico, Racing e Fluminense.

Por outro lado, as equipes de Corinthians, Metropolitanos, Barcelona de Guayaquil, Cerro Porteño, Liverpool, Melgar e Patronato não podem mais brigar pelo troféu porque foram eliminados na fase de grupos.

Quando será final da Libertadores 2023?

A final da Libertadores está marcada para 04 de novembro, no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro. O horário da partida será definido pela Conmebol.

Os dois finalistas disputarão o título da Libertadores em partida única. Em 2018, a Conmebol tomou a decisão de realizar apenas um jogo após a briga entre torcedores do River Plate e Boca Juniors na Argentina. O segundo jogo foi transferido para a Espanha e o River Plate conquistou o título.

Inicialmente, a final seria disputada em 11 de novembro. A entidade optou por antecipar a data, dando menos tempo de preparação para os candidatos.

Esta não é a primeira vez que o Maracanã será o palco da final da Libertadores. Em 2020, o Palmeiras conquistou o bicampeonato ao derrotar o Santos em território brasileiro.

