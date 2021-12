Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação de quarta (01/12)

Qual jogo vai passar na Globo hoje? Nesta quarta-feira, 01 de dezembro de 2021, a emissora não tem futebol, retornando apenas amanhã com o confronto que pode resultar no título antecipado do Atlético Mineiro do Brasileirão. Confira como fica a programação já que não tem jogo da Globo hoje em seu estado.

Qual é o jogo da Globo hoje que vai passar?

Hoje, quarta-feira em 01 de dezembro de 2021, a Globo não vai passar futebol em seu horário principal após a novela das nove horas. Isso acontece porque o calendário do Brasileirão não apresenta nenhuma partida e, por isso, a emissora não tem o conteúdo para transmitir.

Porém, o futebol estará de volta amanhã, 02 de dezembro, com dois confronts válidos pela 32ª e 35ª rodada. É importante ressaltar que o calendário do campeonato sofreu alterações por conta da final da Libertadores entre Flamengo e Palmeiras.

Confira os jogos de amanhã, quinta-feira, no Brasileirão 2021.

Bahia x Atlético-MG – 18h

Grêmio x São Paulo – 20h

Programação da Globo – Quarta-feira, 01/12/2021

Saiba qual será a programação completa da Rede Globo nesta quarta-feira sem futebol. Lembrando que a programação pode sofrer alterações de acordo com cada estado.

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

15:00 Sessão da Tarde – Resgate Abaixo de Zero

16:40 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:55 Malhação – Sonhos

18:25 Nos Tempos do Imperador

19:10 Praça TV – 2ª Edição

19:40 Quanto Mais Vida, Melhor!

20:30 Jornal Nacional

21:30 Um Lugar ao Sol

22:20 Mães do Brasil

23:15 Cinema Especial – Invasão

01:25 Jornal da Globo

02:15 Conversa com Bial

02:55 Corujão I – Canastra Suja

