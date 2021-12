Jogos de hoje na TV: saiba onde assistir ao futebol nesta quarta – 01/12

Abrindo o mês de dezembro, o primeiro dia do mês (01/12) apresenta uma programação recheada de futebol com confrontos Seleção Brasileira Feminina Campeonato Francês no internacional. Confira onde assistir todos os jogos de hoje ao vivo e como acompanhar.

Quais são os jogos de hoje, quarta-feira, ao vivo e onde assistir na TV e online?

Torneio Internacional de Manaus

Venezuela x Índia – 18h – CBF TV

Brasil x Chile – 21h – SporTV

Copa Verde

Paysandu x Remo – 20h – TV Cultura PA e Youtube da TV Cultura

Copa do Nordeste Sub-20

CRB x Santa Cruz – 15h – PPV do Nordeste FC

Confiança x Náutico – 15h – PPV do Nordeste FC

Campeonato Paraense Segunda Divisão

Paraupebas x Caeté – 18h – Eleven Sports

Campeonato Paraibano Segunda Divisão

Auto Esporte x Serrano – 20h – Eleven Sports

Campeonato Francês

Angers x Monaco – 15h – ESPN

Metz x Montpellier – 15h – Sem transmissão

RC Strasbourg x Bordeaux -15h – Sem transmissão

Troyes x Lorient-Bretagne – 15h – Sem transmissão

Stade Brestois x Saint-Étienne – 15h – Sem transmissão

Clermont x Lens – 17h – Star +

PSG x Nice – 17h – Star +

Nantes x Olympique – 17h – Star +

Rennes x Lille – 17h – Star +

Lyon x Reims – 17h – Star +

Campeonato Inglês

Southampton x Leicester – 16h30 – Star +

Wolves x Burnley – 16h30 – Star +

Watford x Chelsea – 16h30 – Star +

West Ham x Brighton – 16h30 – Star +

Everton x Liverpool – 17h15 – ESPN Brasil

Aston Villa x Manchester City – 17h15 – ESPN

Campeonato Espanhol

Real Madrid x Athletic Bilbao – 17h – Fox Sports

Campeonato Italiano

Inter de Milão x Spezia – 14h30 – Fox Sports

Bologna x Roma – 14h30 – ESPN 2

Sassuolo x Napoli – 16h45 – ESPN 2

Genoa x Milan – 16h45 – Star +

Copa do Rei

Solares x Espanyol – 15h – Star +

Gimnastica Segoviana x Mallorca – 15h – Star +

Córdoba x Sevilla – 15h – Star +

Panderia Pulido x Real Sociedad – 17h – Star +

Alicante x Betis – 17h – Star +

Campeonato Holandês

Feyenoord x Heracles – 16h – Star +

Campeonato Escocês

Hibernian x Rangers – 16h45 – Star +

Copa da Austrália

Hume City Football Club x Melbourne City – 05h30 – Star +

Wollogong Football Club x Central Coast – 05h30 – Star +

