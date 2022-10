Qual é o jogo de hoje na Globo nesta quarta-feira - 26/10/2022

Saiba qual é a programação da emissora nesta quarta-feira com jogos de futebol

Após o capítulo inédito da novela 'Travessia', às 21h45 (Horário de Brasília), a Rede Globo transmite para todo o Brasil três partidas de futebol do Campeonato Brasileiro na Série A. Saiba qual é o jogo de hoje na Globo nesta quarta-feira, 26 de outubro, e como assistir.

Jogo de hoje na Globo e horário da transmissão

A Globo vai passar três jogos de futebol hoje, na quarta-feira 26 de outubro, válidos pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro na Série A.

Os jogos de Corinthians e Fluminense, Internacional versus Ceará e Goiás contra o América Mineiro tomam conta da tela da Rede Globo por todo o Brasil. Como a emissora carioca detém os direitos de transmissão do Brasileirão, somente ela é quem pode exibir os jogos na TV aberta.

Faltando apenas quatro rodadas para o fim da temporada, as equipes seguem na busca por uma vaga na Libertadores, além de tentarem escapar do rebaixamento.

Agora que você já sabe que tem jogo de hoje na Globo, confira as informações.

Corinthians x Fluminense – Brasileirão Série A

Quarta-feira, 26/10 às 21h45 (Globo, Premiere e GloboPlay)

Neo Química Arena, em São Paulo

Cléber Machado, Junior, Caio Ribeiro e Sálvio Spinola.

Internacional x Ceará – Brasileirão Série A

Quarta-feira, 26/10 às 21h45 (Globo, Premiere e GloboPlay)

Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre

Luciano Périco e os comentários de Maurício Saraiva no RS / Antero Neto, André Almeida e Daniel Rocha no CE

Goiás x América MG – Brasileirão Série A

Quarta-feira, 26/10 às 21h45 (Globo, Premiere e GloboPlay)

Estádio Serrinha, em Goiânia

+ Quem está na roça da Fazenda essa semana e quem votou em quem

Como assistir a Globo online?

O sinal da Globo é retransmitido de graça pela plataforma do GloboPlay. Para assistir não é preciso ser assinante do serviço, uma vez que a plataforma apenas reproduz o sinal da própria Globo pelos aplicativos.

É só baixar o aplicativo pelo celular, Android ou iOS, cadastrar-se com email e a senha e pronto. Se você já tem o cadastro aí basta acessar com a sua conta. Se preferir, também dá para ter acesso no site www.globoplay.globo.com.

Outra opção é entrar na plataforma através da conta do Facebook, Apple ou até mesmo do Google, se for o caso.

Assim que estiver conectado à plataforma, procure a opção "Agora na TV" e em seguida a programação da Globo no mosaico. Dá para assistir o canal tanto pelo celular como no tablet, computador ou até mesmo na própria smartv de graça.

Jogos de hoje

Além dos três jogos no Campeonato Brasileiro, outra partida na rodada também será disputada. Além disso, confrontos no futebol internacional e feminino também fazem parte da programação.

Confira os jogos de hoje e os horários de cada um.

BRASILEIRÃO SÉRIE A

Botafogo x Internacional - 19h30

CHAMPIONS LEAGUE

Club Brugge x Porto - 13h45

Inter de Milão x Plzen - 13h45

Napoli x Rangers - 16h

Ajax x Liverpool - 16h

Atlético de Madrid x Bayer Leverkusen - 16h

Barcelona x Bayern de Munique - 16h

Tottenham x Sporting - 16h

Eintracht Frankfurt x Olympique - 16h

LIBERTADORES FEMININA

Palmeiras x América de Cali - 19h

BRASILEIRÃO SUB 17

Grêmio x Santos - 15h30

Leia também: Sorteio oitavas da Champions 2022/23: quando vai ser e como funciona