Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação de quarta (17/11)

Qual jogo vai passar na Globo hoje? Logo após o capítulo de Um Lugar ao Sol, a partir das 21h30 desta quarta-feira, 17 de novembro, a emissora vai exibir um clássico do futebol. O duelo é válido pela Válido pela 33ª rodada do Brasileirão.

Qual é o jogo de futebol que vai passar na Globo hoje?

O clássico entre Flamengo e Corinthians, conhecido como o Encontro das Nações, vai dominar a tela da Globo hoje, quarta-feira em 17 de novembro, em todos os estados do Brasil. O duelo vai começar às 21 horas e 30 minutos, no horário de Brasília.

O confronto marca a disputa na busca da equipe carioca pelo título, enquanto os paulistas querem a vaga na Libertadores do ano que vem. Porém, outros jogos também serão realizados mas apenas o clássico terá transmissão, já que é o único jogo no horário indicado.

Provável escalação do Flamengo e Corinthians

Corinthians: Cássio; Fagner, João Victor, Gil, Lucas Piton; Gabriel, Giuliano, Renato Augusto; Gabriel Pereira, Róger Guedes, Jô.

Flamengo: Hugo Souza (Diego Alves); Matheuzinho, Gustavo Henrique, David Luiz, Filipe Luís; Willian Arão, Andreas Pereira, Everton Ribeiro; Gabigol, Bruno Henrique, Michael.

Programação da Globo – Quarta-feira, 17/11/2021

04:00 Hora Um

06:00 Bom Dia Praça

08:30 Bom Dia Brasil

09:30 Mais Você

10:45 Encontro com Fátima Bernardes

12:00 Praça TV – 1ª Edição

13:00 Globo Esporte

13:25 Jornal Hoje

15:00 Sessão da Tarde – Mãos Talentosas – A História De Ben Carson

16:40 Vale a Pena Ver de Novo – O Clone

17:30 Malhação – Sonhos

18:00 Nos Tempos do Imperador

18:40 Praça TV – 2ª Edição

19:10 Pega Pega

19:55 Jornal Nacional

20:30 Um Lugar ao Sol

21:20 Futebol

23:30 Segue o Jogo

23:45 Jornal da Globo

00:35 Conversa com Bial

01:15 Corujão I – Operação Fronteira

02:30 Corujão II – Mar Negro

