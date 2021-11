Saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo nesta quarta-feira (17/11)

Nesta quarta-feira, 17 de novembro de 2021, a bola vai rolar no Brasileirão Série A e pela Champions League Feminina para você acompanhar na televisão ou então online em qualquer momento. Veja todos os jogos de hoje que estão sendo exibidos ao vivo e onde vai passar cada um deles.

Jogos de hoje ao vivo, quarta-feira, 17 de novembro de 2021

Sete confrontos da 33ª rodada do Brasileirão Série A serão realizados nesta quarta-feira ao vivo para o torcedor acompanhar. A briga pelo título continua enquanto o esforço para escapar do rebaixamento movimenta a tabela cada vez mais. No internacional, as Eliminatórias chegaram ao fim, mas a Champions Feminina segue em todo o vapor com a fase de grupos.

Saiba onde assistir aos jogos de hoje ao vivo na TV e online.

Brasileirão Série A

América-MG x Atlético-GO – 19h – Premiere

Santos x Chapecoense – 19h – Premiere

Cuiabá x Internacional – 19h – SporTV (Menos MT) e Premiere

Fortaleza x Ceará – 20h – TNT (Menos CE), HBO Max, Estádio TNT e Premiere

Palmeiras x São Paulo – 20h30 – Premiere

Juventude x Fluminense – 20h30 – Premiere

Flamengo x Corinthians – 21h30 – Globo e Premiere

Campeonato Paraense Segunda Divisão

Caeté x Paraupebas – 15h30 – Eleven Sports

Pedreira x Amazônia Independente – 15h30 – Eleven Sports

Copa do Nordeste Sub-20

Bahia x Boca Junior – 15h – PPV do Nordeste FC e Eleven Sports

Jacyobá x Vitória – 15h – PPV do Nordeste FC e Eleven Sports

Champions League Feminina – Jogos de hoje ao vivo

Hoffenheim x Barcelona – 14h45 – DAZN e Youtube DAZN UWCL

Kopparbergs x Benfica – 14h45 – DAZN e Youtube DAZN UWCL

Bayern x Lyon – 17h – DAZN e Youtube DAZN UWCL

Arsenal x HB Koge – 17h – DAZN e Youtube DAZN UWCL

Acompanhe as últimas notícias sobre esportes no DCI