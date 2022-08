Qual jogo vai passar na Globo hoje? Programação no domingo (21/08)

É dia de futebol! Neste domingo, 21 de agosto, o torcedor quer saber qual jogo vai passar na Globo hoje para acompanhar todas as emoções. A emissora carioca transmite três partidas de diferentes divisões do Brasileirão logo depois do programa Pipoca da Ivete, a partir das 16h (horário de Brasília), em todos os estados. Confira a programação a seguir.

Qual jogo vai passar na Globo hoje

A Globo vai passar três jogos de futebol hoje, domingo em 21 de agosto de 2022. Cada um dos confrontos é válido em divisões alternativas do Campeonato Brasileiro, dentro do segundo turno e da reta final da temporada. Mas qual jogo vai passar na Globo hoje, afinal?

Pela 23ª rodada do Brasileirão na Série A, o torcedor vai poder curtir o clássico entre Palmeiras e Flamengo, duas das grandes equipes no cenário nacional. O Verdão é o líder com vantagem, enquanto o Flamengo tenta chegar até a vice-liderança para diminuir a diferença com a ponta. A Globo transmite a partida para todo o Brasil, menos MG, RS, BA e PA com narração de Luis Roberto e comentários de Junior, Caio Ribeiro e Sandro Meira Ricci.

Já na Série B do Brasileirão, outro grande encontro promete esquentar a tarde de domingo. O Grêmio vai receber o Cruzeiro neste domingo, na Arena do Grêmio, pela 25ª rodada. O time mineiro é o líder, enquanto os gaúchos buscam retomar a segunda posição e quem sabe estarem prontos para o acesso. A transmissão é para os estados de MG e RS, com narração de Gustavo Villani ao lado de Paulo Nunes, Roger Flores e Janette Arcanjo.

Por fim, na Série C também tem transmissão! O Vitória enfrenta o Paysandu neste domingo, no Barradão, pela partida válida na segunda fase do mata-mata. Esta é a primeira rodada da nova fase, incluindo um novo modelo de sistema feito pela CBF no torneio. A transmissão é para os estados de BA e PA.

Palmeiras x Flamengo – Brasileirão Série A

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo

Onde assistir: TV Globo (exceto Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia e Pará) e Premiere

Grêmio x Cruzeiro – Brasileirão Série B

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre

Onde assistir: TV Globo em Minas Gerais e Rio Grande do Sul, SporTV e Premiere

Vitória x Paysandu – Brasileirão Série C

Horário: 16h (Horário de Brasília)

Local: Estádio Barradão

Onde assistir: TV Globo para Bahia e Pará

Como assistir a Globo online hoje?

Além de assistir aos jogos de futebol na Globo pela TV, o torcedor também pode acompanhar através do celular ou até mesmo no computador ou tablet e o melhor: sem pagar nada por isso.

Isso porque a emissora retransmite as imagens do canal através do GloboPlay, serviço de streaming. A plataforma está disponível no site www.globoplay.globo.com e também através do aplicativo, tanto para Android como iOS. O melhor de tudo é o torcedor não precisa ser assinante para acompanhar ao vivo o jogo que está passando na Globo em tempo real.

Pelo computador, basta acessar o site da plataforma, clicar em “Agora na TV”, entrar com o seu login e a senha (caso seja assinante) ou, então, clicar para se cadastrar. A seguir, o torcedor deve colocar o e-mail que vai utilizar no site da Globo e, se preferir, pode entrar também com o Facebook.

A seguir, um mosaico com a transmissão estará disponível. É só assistir ao vivo todas as emoções do futebol.

Programação da Globo hoje

Além de saber qual jogo vai passar na Globo hoje, o torcedor também confere qual é a programação do canal, disponível com diferentes modelos de rede de acordo com cada estado.

Por isso, o torcedor deve ficar atento principalmente se mora em locais com fuso horário próprio.

06:00 Santa Missa

06:50 Programação Local

07:20 Pequenas Empresas & Grandes Negócios

08:05 Globo Rural

09:25 Auto Esporte

10:00 Esporte Espetacular

12:30 Temperatura Máxima – A Bela E A Fera

14:20 Pipoca da Ivete

15:50 Futebol

18:00 Domingão com Huck

20:30 Fantástico

23:25 Vai Que Cola

00:10 Domingo Maior – Assassino A Preço Fixo 2: A Ressurreição

01:30 Faixa da Madrugada

