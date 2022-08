Horário e onde vai passar jogo do Santos x São Paulo (21/08)

Clássico paulista encerra a rodada no domingo, com transmissão ao vivo para todo o Brasil

Na Vila Belmiro, o Santos recebe o São Paulo para disputar o clássico San-São neste domingo, 21 de agosto, a partir das 19h (horário de Brasília), na 23ª rodada da temporada. Brigando para subirem na classificação, confira onde vai passar jogo do Santos x São Paulo hoje ao vivo com as informações no texto a seguir.

O Santos teve a sua sequência de invencibilidade de quatro rodadas quebrada na última rodada ao perder para o América pela última rodada. Ocupando o 10º lugar com 30 pontos, tem a terceira defesa menos vazada do Brasileirão, somando 26 gols marcados e 20 sofridos, além das sete vitórias, nove empates e seis derrotas na competição. O aproveitando o grupo é de 45%, além de ser visto como ótimo mandante.

Do outro lado, o São Paulo de Rogério Ceni precisa se preocupar com a disputa na Copa do Brasil para a próxima semana e, por isso, deve optar por poupar jogadores neste domingo. Na classificação, vem na 12ª posição com 29 pontos, colecionando seis vitórias, onze empates e cinco derrotas, além do aproveitamento em 43%. Na última rodada venceu o RB Bragantino e quebrou a sequência de seis jogos sem vencer no Brasileirão.

Onde vai passar jogo do Santos x São Paulo hoje

O jogo do Santos e São Paulo hoje vai passar no Premiere e GloboPlay, a partir das 19h (Horário de Brasília).

Os pacotes de canais do Premiere podem ser encontrados em contato com a operadora, ou também no site www.premiere.globo.com entre valores de R$ 59,90, até R$ 89,90.

Já o GloboPlay, serviço de streaming também para assinantes. Para quem já conhece a plataforma e possui a conta como membro, basta acessar com o e-mail do login e a senha, procurar o mosaico e a transmissão do canal do Premiere com o jogo indicativo.

Para o torcedor que ainda não é assinante e quer acompanhar o San-São, basta acessar www.globoplay.globo.com, escolher o pacote que vai melhor com o bolso entre R$24,90 até R$86,90, assinar e curtir.

Quem tem mais vitórias entre Santos e São Paulo?

O São Paulo é quem tem mais vitórias no clássico contra o Santos, contabilizando 121 contra 71 empates e 91 triunfos para o Peixe, de acordo com dados do portal O Gol.

Em toda a história são 283 jogos disputados, sendo no Campeonato Paulista, Brasileirão, Copa do Brasil, Liberadores, Supercopa, Sul-Americanas e torneios que hoje já não existem mais.

No quesito gols, o tricolor também leva vantagem com 473 gols diante de 399 do Santos, além da vantagem na disputa.

A última partida entre Santos e São Paulo aconteceu em 2 de maio de 2022, no Morumbi, pela 4ª rodada do Brasileirão, com vitória do tricolor em 2 x 1, com gols de Calleri e Luciano, e Marcos Leonardo para descontar em favor do Santos.

Confira a última partida entre os dois times.

Prováveis escalações de Santos e São Paulo

Carlos Sánchez, medalhão do Santos, é o único que continua fora.

Provável escalação do Santos: João Paulo; Madson, Maicon, Eduardo Bauermann, Felipe Jonatan; Rodrigo, Zanocelo, Lucas Barbosa; Lucas Braga, Marcos Leonardo e Soteldo.

Rogério deve optar por poupar jogadores para a próxima semana, contra o Fluminense. Enquanto isso, Arboleda, Caio, Luan e André seguem lesionados, com Pablo suspenso.

Provável escalação do São Paulo: Felipe Alves; Luizão, Miranda, Ferraresi; Rafinha, Talles, Galoppo, Patrick, Wellington; Nikão e Bustos.

Próximos jogos de Santos x São Paulo:

SANTOS:

Cuiabá x Santos – Domingo, 28/08 às 18h – Brasileirão

Santos x Goiás – Segunda-feira, 05/09 às 20h – Brasileirão

SÃO PAULO:

São Paulo x Flamengo – Quarta-feira, 24/08 às 21h30 – Copa do Brasil

São Paulo x Fortaleza – Domingo, 28/08 às 16h – Brasileirão

